Kedi, bakımsızlıktan bu hale geldi

Hidey'in sahibi 82 yaşındaki Paul Russel'ın kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevinde kalmaya başladığı belirtildi.

Merkezdeki görevliler Hidey'i traş etti, bakımını yaptı.

Sahibinin yanından alınarak 'Hayvan Kurtarma Birliği Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Merkezi'ne kaldırılan Hidey burada tedavi altına alındı.