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23 Aralık 2016 Cuma 11:36

Kedi, bakımsızlıktan bu hale geldi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Alzheimer hastası 82 yaşındaki sahibi tarafından ilgi görmeyen kedinin son hali görenleri ağlattı.

Kedi, bakımsızlıktan bu hale geldi
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KEDİ BAKIMSIZLIKTAN BU HALE GELDİ

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan, 82 yaşındaki Alzheimer hastası Paul Russel'ın kedisi Hidey’in görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Senelerdir bakımsız kalan Hidey'in uzayan tüyleri görenleri şaşkına çevirdi.

Sahibinin yanından alınarak 'Hayvan Kurtarma Birliği Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Merkezi'ne kaldırılan Hidey burada tedavi altına alındı.


Merkezdeki görevliler Hidey'i traş etti, bakımını yaptı.

Hidey'in evde kaldığı süre boyunca ziyaret edenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği ve sahibini sürekli uyardıkları kaydedildi.

Hidey'in sahibi 82 yaşındaki Paul Russel'ın kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevinde kalmaya başladığı belirtildi.

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KediBakımsızlıkABD
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