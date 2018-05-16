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KDP'den IKBY'deki oylar tekrar sayılsın açıklaması

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), genel seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) oyların yeniden sayılabileceğini duyurdu. 

KDP'den IKBY'deki oylar tekrar sayılsın açıklaması

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), genel seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) oyların yeniden sayılabileceğini duyurdu. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
KDP'den IKBY'deki oylar tekrar sayılsın açıklaması

Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), genel seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) oyların yeniden sayılabileceğini duyurdu. 


KDP'den dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin başkanlığında partinin politbüro üyelerinin, geçen cumartesi günü yapılan seçimin sonuçlarını ve IKBY'deki 6 siyasi partinin seçimlerin tekrarı talebini ele aldıkları ifade edildi. 


Açıklamada KDP'nin özellikle Süleymaniye ilindeki seçim sonuçlarına şaibe karıştırıldığından şüphelendiği belirtildi. 


IKBY başta olmak üzere Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki seçimlerin tekrarını isteyen 6 siyasi partinin talebine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bazı tarafların seçim sonuçlarına hile karıştırıldığına dair şüpheleri söz konusu. Daha önce belirttiğimiz gibi şüphelerin ortadan kaldırılması, asayiş ve istikrarın korunması adına gerekli görülmesi halinde Kürdistan Bölgesi genelindeki tüm oylar tek tek elle sayılabilir." 

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IKBY'deki 6 siyasi parti, Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, İslami Toplum Partisi, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Hareket Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi dün yayınladıkları ortak açıklamada seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki seçimlerin tekrarını talep etmişti. 


Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise, Kerkük'te Türkmen oylarına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine oyların yeniden sayılması talimatı vermişti. 


Seçimlere itiraz eden siyasi partiler, oyların özellikle Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği tarafından çalındığını iddia etmişti.


Irak'ta 12 Mayıs tarihinde yapılan yüzde 44'lük düşük katılım oranıyla gerçekleşen genel seçimlerin kesin sonuçları, Kerkük ve Duhok'taki itirazlar sebebiyle henüz açıklanmadı.


 

Son Güncelleme: 16.05.2018 09:54
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