KDC'deki Ebola salgınında ölenlerin sayısı 28’e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 28'e çıktığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün Mbandaka bölgesinde başta sağlık çalışanları olmak üzere 33 kişiye Ebola aşısı yapıldığını söyledi.

KDC'nin kuzeybatısında görülen salgını önlemek için bölgeye 7 bin 540 doz Ebola aşısı sevk edildiğini aktaran Jasareviç, salgının en çok Bikoro bölgesinde yayıldığına dikkati çekti.

Jasareviç, DSÖ'nün ülkeye gelecek günlerde 8 bin doz Ebola aşısı daha göndereceğini ve herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kaydetti.

Ülkedeki salgın nedeniyle 4 Nisan'dan bu yana 28 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Jasareviç, "şüpheli" veya "teyit edilmiş" toplam 51 Ebola vakasına rastlanıldığını belirtti.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.