Kazakistan'da çifte patlama

Kazakistan'ın batısındaki Atrau şehrinde bu sabah eş zamanlı iki patlama meydana geldi. İlk patlamayı gerçekleştiren canlı bomba olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazakistan medyasının yerel güvenlik güçlerine dayanarak verdiği habere göre, ülkenin batısındaki Atrau şehrinde bu sabah eş zamanlı iki patlam meydana geldi. Açıklamada kimliği henüz tespit

edilmeyen bir kişi, çok katlı binaların bulunduğu mahallede üzerindeki patlayıcıyla kendini havaya uçurdu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, patlamanın şiddetiyle yakın binaların camları zarar

gördü. Patlamanın savcılık ve emniyet müdürlüğü binasına yüz metre uzaklıkta meydana geldiği kayd edildi.



İkinci patlama ise aynı saatlerde Atrau Valiliği'nin bahçesindeki bir çöp konteynerında meydana geldi. Olayda yaralanan veya hayatını kaybedenlerin olmadığı açıklandı. Geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Son dönemlerde bazı aşırı gruplar, Kazakistan yönetimini terör olaylarıyla tehdit ediyordu.