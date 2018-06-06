Kazakistan\'da Soyuz Ms-09 Kapsülü Uzaya Fırlatıldı

EKİP UZAYDA 187 GÜN GEÇİRECEK
Astan, 6 Haziran 18 : Kazakistan’dan, Soyuz MS-09 kapsülü, Baykonur Uzay Üssü\'nden uzaya fırlatıldı.
Rusya Uzay Ajansı Roskosmos’tan yapılan açıklamada, kozmonot Sergey Prokopyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor ve Avrupa Uzay Ajansından (ESA) astronot Alexander Gerst’in içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-09 yerel saatle 17.12\'de fırlatıldı.
Kapsülün Uzay İstasyonu\'na 2 gün sonra ulaşması beklenirken, ekibin 187 gün sürecek uzay çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor.
(AA/RÇ/HÖ)
Astan, 6 Haziran 18 : Kazakistan’dan, Soyuz MS-09 kapsülü, Baykonur Uzay Üssü\'nden uzaya fırlatıldı.
Rusya Uzay Ajansı Roskosmos’tan yapılan açıklamada, kozmonot Sergey Prokopyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor ve Avrupa Uzay Ajansından (ESA) astronot Alexander Gerst’in içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-09 yerel saatle 17.12\'de fırlatıldı.
Kapsülün Uzay İstasyonu\'na 2 gün sonra ulaşması beklenirken, ekibin 187 gün sürecek uzay çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor.
(AA/RÇ/HÖ)