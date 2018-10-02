Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı

KAZAKİSTAN ENERJİ BAKANI KANAT BOZUMBAYEV: “ENERJİDEKİ BÜYÜK ORTAKLARIMIZLA YATIRIM İLİŞKİLERİNİ DERİNLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ”

“BUGÜNKÜ DÜNYA PETROL KONSEYİ TOPLANTISI, DÜNYAYA YENİ İMKAN VE BEKLENTİLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ VERMEK İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT OLDU”

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, enerji sektöründe yatırım ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugünkü Dünya Petrol Konseyi Toplantısı dünyaya yeni imkan ve beklentilerimiz hakkında bilgi vermek için çok iyi bir fırsat oldu." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da dün başlayan WPC toplantısı çerçevesinde "Yatırım imkanları, sürdürülebilir kalkınma için yeni çözümler" temalı bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış töreninde konuşan Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev, petrokimya sektörüne yapılan yatırımın ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağladığını söyledi.

Kazakistan'ın Atırav eyaletindeki petrokimya bölgesinde vergi ve gümrük kolaylıklığı sağlayarak sektöre yatırım çekmeyi hedeflediklerini aktaran Bozumbayev, ayrıca sektördeki süreçlerin basitleştirildiğini, lisans verme süresinin de azaltıldığını kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma sürecinde bir diyalog platformu olarak WPC'in öneminin giderek arttığını ifade eden Bozumbayev, WPC'nin petrol ve doğalgaz sektörüne yatırım çekme, piyasa altyapısını geliştirme, inovasyon ve enerji verimliliğini artırmak gibi hedefleri bulunduğunu anlattı.

Bakan Bozumbayev, "Enerjideki büyük ortaklarımızla yatırım ilişkilerini derinleştirmeye kararlıyız. Bugünkü Dünya Petrol Konseyi Toplantısı, dünyaya yeni imkan ve beklentilerimiz hakkında bilgi vermek için çok iyi bir fırsat oldu." dedi.

OPEC ülkeleri dahil dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji alanındaki uzmanların katıldığı WPC toplantısı yarın sona erecek.