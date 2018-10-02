banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97808
ALTIN
232.905
DOLAR
6.0049
STERLİN
7.7896
EURO
6.9279
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAK
Katil koca suçlu bulundu
KATİL KOCA SUÇLU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil kocaya müebbet hapis
Kapat

Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı

Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı

02 Ekim 2018 Salı 13:39
Kazakistan'daki Dünya Petrol Konseyi Toplantısı

KAZAKİSTAN ENERJİ BAKANI KANAT BOZUMBAYEV:  “ENERJİDEKİ BÜYÜK ORTAKLARIMIZLA YATIRIM İLİŞKİLERİNİ DERİNLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ”

“BUGÜNKÜ DÜNYA PETROL KONSEYİ TOPLANTISI, DÜNYAYA YENİ İMKAN VE BEKLENTİLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ VERMEK İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT OLDU”

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, enerji sektöründe yatırım ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugünkü Dünya Petrol Konseyi Toplantısı dünyaya yeni imkan ve beklentilerimiz hakkında bilgi vermek için çok iyi bir fırsat oldu." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da dün başlayan WPC toplantısı çerçevesinde "Yatırım imkanları, sürdürülebilir kalkınma için yeni çözümler" temalı bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış töreninde konuşan Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev, petrokimya sektörüne yapılan yatırımın ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağladığını söyledi.

Kazakistan'ın Atırav eyaletindeki petrokimya bölgesinde vergi ve gümrük kolaylıklığı sağlayarak sektöre yatırım çekmeyi hedeflediklerini aktaran Bozumbayev, ayrıca sektördeki süreçlerin basitleştirildiğini, lisans verme süresinin de azaltıldığını kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma sürecinde bir diyalog platformu olarak WPC'in öneminin giderek arttığını ifade eden Bozumbayev, WPC'nin petrol ve doğalgaz sektörüne yatırım çekme, piyasa altyapısını geliştirme, inovasyon ve enerji verimliliğini artırmak gibi hedefleri bulunduğunu anlattı.

Bakan Bozumbayev, "Enerjideki büyük ortaklarımızla yatırım ilişkilerini derinleştirmeye kararlıyız. Bugünkü Dünya Petrol Konseyi Toplantısı, dünyaya yeni imkan ve beklentilerimiz hakkında bilgi vermek için çok iyi bir fırsat oldu." dedi.

OPEC ülkeleri dahil dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji alanındaki uzmanların katıldığı WPC toplantısı yarın sona erecek.

Son Güncelleme: 02.10.2018 16:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Russell Crowe'dan
Russell Crowe'dan "yeni Zelanda Ve Avustralya Birleşsin" Çağrısı
İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü
Polonya'da Polis Ve İtfaiyeciler Zam Talebiyle Sokağa Döküldü
İran'da 3 Kişi İdam Edildi
İran'da 3 Kişi İdam Edildi
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor
Endonezya'daki Depremde Bilanço Ağırlaşıyor
Amazon ABD'de Asgari Ücreti Saatte 15 Dolara Çıkarıyor
Amazon ABD'de Asgari Ücreti Saatte 15 Dolara Çıkarıyor
Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü
Afganistan'da Seçim Mitingine İntihar Saldırısı: 13 Ölü
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Bir Araya Gelecek
İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı
Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması
Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi'nde Provokasyon Suçlaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim