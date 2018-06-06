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Kazakistan'da Soyuz Ms-09 kapsülü uzaya fırlatıldı

Kazakistan'da Soyuz Ms-09 kapsülü uzaya fırlatıldı

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:23
Kazakistan'da Soyuz Ms-09 kapsülü uzaya fırlatıldı

EKİP UZAYDA 187 GÜN GEÇİRECEK
 

Kazakistan’dan, Soyuz MS-09 kapsülü, Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos’tan yapılan açıklamada, kozmonot Sergey Prokopyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor ve Avrupa Uzay Ajansından (ESA) astronot Alexander Gerst’in içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-09 yerel saatle 17.12'de fırlatıldı. 

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Kapsülün Uzay İstasyonu'na 2 gün sonra ulaşması beklenirken, ekibin 187 gün sürecek uzay çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor.
Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor.
 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 22:43
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