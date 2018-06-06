Kazakistan'da Soyuz Ms-09 kapsülü uzaya fırlatıldı

EKİP UZAYDA 187 GÜN GEÇİRECEK
Kazakistan’dan, Soyuz MS-09 kapsülü, Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Rusya Uzay Ajansı Roskosmos’tan yapılan açıklamada, kozmonot Sergey Prokopyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor ve Avrupa Uzay Ajansından (ESA) astronot Alexander Gerst’in içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-09 yerel saatle 17.12'de fırlatıldı.
Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor.
Son Güncelleme: 06.06.2018 22:43