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Kayseri'de Orta Şiddetli Deprem

4,4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi

Kayseri'de Orta Şiddetli Deprem

4,4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi

22 Kasım 2011 Salı 12:35
Kayseri'de Orta Şiddetli Deprem
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Sarıoğlan Kaymakamlığına vekalet eden Akkışla Kaymakamı Alparslan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 06.50'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçede şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin deprem sonrası durum tespiti için bölgede çalışma başlattığını ifade eden Kılıç, ''Polis ve jandarma ekiplerimiz ilçe merkezi ile bağlı köy ve beldelerde depremle ilgili çalışma yaptı. Herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmedi. İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. Şu an için korkulacak bir durum yok'' dedi.

Öte yandan ilçedeki bazı binaların duvarlarında küçük çaplı çatlaklar meydana geldiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 12:35
Anahtar Kelimeler:
DepremKayseriGüvenlik Güçleri
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