banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

Kayıp Malezya Uçağının Enkazından Yeni Parçalar Bulunduğu İddiası

KUALA LUMPUR-PEKİN SEFERİNİ YAPARKEN 2014\'TE KAYBOLAN MALEZYA HAVAYOLLARINA AİT UÇAKTAKİ YOLCULARIN YAKINLARI, UÇAK ENKAZINA AİT YENİ PARÇALAR BULDUKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Kayıp Malezya Uçağının Enkazından Yeni Parçalar Bulunduğu İddiası

KUALA LUMPUR-PEKİN SEFERİNİ YAPARKEN 2014\'TE KAYBOLAN MALEZYA HAVAYOLLARINA AİT UÇAKTAKİ YOLCULARIN YAKINLARI, UÇAK ENKAZINA AİT YENİ PARÇALAR BULDUKLARINI ÖNE SÜRDÜ

29 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Kayıp Malezya Uçağının Enkazından Yeni Parçalar Bulunduğu İddiası
KUALA LUMPUR-PEKİN SEFERİNİ YAPARKEN 2014\'TE KAYBOLAN MALEZYA HAVAYOLLARINA AİT UÇAKTAKİ YOLCULARIN YAKINLARI, UÇAK ENKAZINA AİT YENİ PARÇALAR BULDUKLARINI ÖNE SÜRDÜ

 

Kuala Lumpur, 29 Kasım 18 (.): Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014 yılında kaybolan Malezya Havayollarının 370 sefer sayılı uçağındaki yolcuların yakınları, uçağın enkazına ait yeni parçalar bulduklarını iddia etti.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, kayıp yolcuların yakınları, yıllardır hiçbir iz bulunmayan uçağın enkazına ait olduğunu öne sürdükleri bir takım parçalara rastladı.
Konu hakkında basına açıklama yapan bir yolcu yakını, buldukları parçaları cuma günü Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook\'a teslim edeceklerini söyledi.
Şu ana kadar 27 parçası bulunan uçağın enkazından, en son ağustos ayında yeni parçalara rastlanmıştı.
Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayollarına ait uçak, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014\'te kaybolmuştu.
Uçağın enkazını bulabilmek için yürütülen arama çalışmaları, 3 yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017\'de bitirilmişti.
Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity uçağı arama çalışmalarına tekrar başlamış, fakat çalışmalar mayıs ayında yeniden durdurulmuştu.
(AA/TUĞ/ŞEB)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Laboratuvarda Mini Plasentalar Büyütüldü
Laboratuvarda Mini Plasentalar Büyütüldü
Savaşın Çirkin Yüzü: Kimyasal Silahlar
Savaşın Çirkin Yüzü: Kimyasal Silahlar
Putin-trump Görüşmesi 1 Aralık'ta
Putin-trump Görüşmesi 1 Aralık'ta
Guterres'den G20 Liderlerine Çağrı
Guterres'den G20 Liderlerine Çağrı
Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali
Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali
Pentagon’un Türkiye Raporundan İlk Ayrıntılar
Pentagon’un Türkiye Raporundan İlk Ayrıntılar
Salome Zurabişvili Gürcistan'ın İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu
Salome Zurabişvili Gürcistan'ın İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu
Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu
Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu
Yemen'de Suudiler'e Desteği Kesme Tasarısı, Abd Senatosu'ndaki İlk Oylamada Kabul Edildi
Yemen'de Suudiler'e Desteği Kesme Tasarısı, Abd Senatosu'ndaki İlk Oylamada Kabul Edildi
Poroşenko: “nato Donanma Gemilerini Yollamalı”
Poroşenko: “nato Donanma Gemilerini Yollamalı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim