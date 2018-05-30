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Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmalarını Durdurma Kararı

Kuala Lumpur, 30 Mayıs 18 (.): Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014\'te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçakla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılması durumunda arama çalışmalarının tekrar başlatılabileceğini söyledi.

Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmalarını Durdurma Kararı

Kuala Lumpur, 30 Mayıs 18 (.): Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014\'te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçakla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılması durumunda arama çalışmalarının tekrar başlatılabileceğini söyledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:48
Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmalarını Durdurma Kararı
Kuala Lumpur, 30 Mayıs 18 (.): Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014\'te Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçakla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılması durumunda arama çalışmalarının tekrar başlatılabileceğini söyledi.
Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, kaybolan uçakla ilgili herhangi bir bilgiye ulaştıklarında arama çalışmalarını tekrar başlatabileceklerini belirtti.
Arama çalışmalarının durdurulmasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Mahathir, kurbanların yakınlarının neler hissettiğini anlayabildiğini fakat aramanın sonsuza kadar devam edemeyeceğini kaydetti.
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Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014\'te kaybolmuştu. Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçağı bulmak için yürütülen arama çalışmaları, üç yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017\'de noktalanmıştı. Bu yılın ocak ayında ABD şirketi Ocean Infinity, uçağın arama çalışmalarına tekrar başlamış, çalışmalar dün yeniden durdurulmuştu.
(AA/GÖZ/ŞEB)

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