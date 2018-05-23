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Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Durduruldu

Ankara, 23 Mayıs 18 : Hint Okyanusu üzerinde 2014\'te kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için tekrar başlanan arama çalışmalarının durdurulması kararı alındı.Malezya Ulaştırma Bakanı AnthonyLoke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs\'ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi.ABD şirketi Ocean Infinity\'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak\'ta tekrar başlamıştı.Varılan...

Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Durduruldu

Ankara, 23 Mayıs 18 : Hint Okyanusu üzerinde 2014\'te kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için tekrar başlanan arama çalışmalarının durdurulması kararı alındı.Malezya Ulaştırma Bakanı AnthonyLoke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs\'ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi.ABD şirketi Ocean Infinity\'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak\'ta tekrar başlamıştı.Varılan...

23 Mayıs 2018 Çarşamba 17:37
Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Durduruldu

Ankara, 23 Mayıs 18 : Hint Okyanusu üzerinde 2014\'te kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için tekrar başlanan arama çalışmalarının durdurulması kararı alındı.

Malezya Ulaştırma Bakanı AnthonyLoke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs\'ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi.

ABD şirketi Ocean Infinity\'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak\'ta tekrar başlamıştı.
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Varılan anlaşmaya göre, uçağın enkazının 90 gün içerisinde bulunması durumunda Malezya\'nın şirkete 70 milyon dolar ödemesi kararlaştırılmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014\'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

(AA/RU/GUR)
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