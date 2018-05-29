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Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Devam Etmeyecek...

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart’ta kaybolan Malezya uçağı MH370’i bulma amaçlı çalışma yapılmayacağı açıklandı.

Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Devam Etmeyecek...

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart’ta kaybolan Malezya uçağı MH370’i bulma amaçlı çalışma yapılmayacağı açıklandı.

29 Mayıs 2018 Salı 10:24
Kayıp Malezya Uçağını Arama Çalışmaları Devam Etmeyecek...

Kuala Lumpur, 29 Mayıs 18 (.): Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart’ta kaybolan Malezya uçağı MH370’i bulma amaçlı çalışma yapılmayacağı açıklandı.
 

Resmi arama çalışmalarına geçen yıl son veren Malezya hükümetinin Güney Hint Okyanusu’nda yıllarca devam eden arama çalışmalarını yeniden başlatmaya niyeti olmadığı belirtildi.

BBC’nin haberine göre, okyanusta 80 bin kilometrekarelik bir alanda arama çalışmalarında bulunan şirket, ücret talep etmeden çalışmaları sürdürebileceğini ancak enkazı bulması halinde ödül talep ediyor.
 

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239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kaybolan uçağın son saatleriyle ilgili çok fazla bilgiye ulaşılmış değil. Uzmanlar, güzergahının dışına çıkıp, denize düşen uçağın pilotun kontrolünde olup olmadığının belirlenemediğini kaydederken, uçağın okyanusun ücra noktasına nasıl sürüklendiği merak konusu.

8 Mart’ta Pekin’den havalandıktan bir saat sonra iletişimin koptuğu uçağın mürettebatından herhangi bir arıza ya da sorun bildirimi alınmadı. Temmuz 2015’te uçak enkazından büyük bir parça, Hint Okyanusu’nda, Madagaskar’ın güneyinde karaya vurdu.

Avustralya, Malezya ve Çin devletleri Ocak 2017’de arama çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı ancak ailelerin baskısı üzerine Malezya'nın bir şirketle anlaşarak yeniden başlattığı arama çalışmaları bu ay içinde sona erecek.

Son Güncelleme: 29.05.2018 13:40
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