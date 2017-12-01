Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Aralık 2017 Cuma 18:21

Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar Tükendi

Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar Tükendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Arjantin donanması, 44 mürettebatıyla birlikte iki hafta önce kaybolan denizaltıyı kurtarma görevinin son bulduğunu ancak arama çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Donanma sözcüsü Enrique Balbi “Tüm yoğun çabalara rağmen, denizaltının yerini tespit etmek mümkün olmadı” dedi.

ARA San Juan denizaltısı ile son iletişim 15 Kasım’da kurulmuştu.

Mürettebatı kurtarma umutları, denizaltının bilinen son konumunun 60 kilometre kuzeyinde tespit edilen patlama sesi ile giderek azalmıştı.

Arama çalışmalarına denizaltıyla son haberleşilen bölgede, deniz tabanında devam edilecek. Denizaltı kaybolduğunda, Güney Amerika’nın en güneyindeki Ushuaia bölgesindeki rutin görevinden, Buenos Aires’in güneyindeki Mar del Plata limanına geri dönüyordu.

Donanma Komutanı Gabriel Galeazzi, denizaltının su yüzeyine çıktığını ve denizaltı pillerinde bir kısa devre arızası bildirdiğini açıklamıştı. Ardından denizaltına acilen Mar del Plata’daki limana dönmesi emri verildi.

15 Kasım’daki son mesajlaşmada denizaltının kaptanı tüm mürettebatın iyi olduğunu bildirmişti. Denizaltının kaybolmasından 8 gün sonra, Viyana merkezli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü, denizaltının son radyo mesajından 4-5 saat sonra, denizaltının kaybolduğu bölgede bir patlama sesi kaydettiklerini açıkladı.

Arjantin donanması bu sesin denizaltının içeriye doğru patlama sesi olabileceğini belirtti.

Denizaltında Pedro Martin Fernandez’in kaptanlığında 44 kişi bulunuyordu. Bunlardan biri de 35 yaşındaki Arjantin’in denizaltında görev alan ilk kadın denizcisi olan Eliana Maria Krawczyk’ti.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı! Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!
İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı
5 Yıl Önce Ölen Babasından Son Hediyesini Aldı… 5 Yıl Önce Ölen Babasından Son Hediyesini Aldı…
Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti
YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU
Kafa Nakli Yapmak İsteyen Profesöre Çin’den Ret Kafa Nakli Yapmak İsteyen Profesöre Çin’den Ret
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!

Haberi Oku