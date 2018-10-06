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Kavanaugh Senato Onayı İçin Yeterli Desteğe Ulaştı

Kavanaugh Senato Onayı İçin Yeterli Desteğe Ulaştı

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:31
Kavanaugh Senato Onayı İçin Yeterli Desteğe Ulaştı

ABD’de Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Brett Kavanaugh, Senato onayı için yeterli sayıda senatörün desteğini aldı. Kararsız senatörlerden Cumhuriyetçi Susan Collins ve Demokrat Joe Manchin, Kavanaugh için "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Diğer iki kararsız senatörden Cumhuriyetçi Parti Arizona senatörü Jeff Flake de, son dakikada olağanüstü bir gelişme olmazsa Kavanaugh lehine oy kullanacağını belirtmişti. Sadece Alaska'dan Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski, Kavanaugh için "hayır" diyeceğini söylemişti. Murkowski açıklamasında, Kavanaugh’un “iyi biri” olduğuna inandığını ancak Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için doğru kişi olduğundan emin olmadığını ifade etmişti.

Böylece 100 üyeli Senato'da 51 üye, Kavanaugh için lehte oy kullanacağını açıklamış oldu. Böylece Kavanaugh, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı görevine resmen başlaması için gereken Senato'da salt çoğunluk desteğine ulaşmış oldu.

Senatör Collins, Kavanaugh’ya yönelik cinsel taciz suçlamalarının, onun mahkemede görev yapmasını engelleyecek düzeye eriştiğini düşünmediğini söyledi. Maine senatörü Collins, suçlamalar kesinlik düzeyine erişmediği müddetçe “masumiyet karinesi” ilkesine inancını dile getirdi.

Collins’in bu açıklamasının ardından da Demokrat Joe Manchin, Kavanaugh’yu destekleyeceğini belirtti. Cumhuriyetçiler’in güçlü olduğu West Virginia’yı temsil eden Manchin, Kavanaugh’un tarafsız bir yargıç olacağını umduğunu söyledi.

Senato sabah saatlerinde, Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Brett Kavanaugh’la ilgili genel kurul görüşmelerini tamamlayarak nihai oylamaya geçilmesini kararlaştırmıştı. Konuyla ilgili önerge 49’a karşı 51 oyla kabul edilmişti

Böylece Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi yargıçlığı koltuğuna resmen oturup-oturmayacağını belirleyecek nihai oylama aşamasına gelinmişti. Nihai oylamanın Cumartesi yapılacağı tahmin ediliyor.

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley dünkü oturumun başlangıcında yaptığı açıklamada, Kavanaugh’un geniş bir donanıma sahip olduğunu ancak “sol kanat” gruplarca engellenmek istediğini savundu ve bu grupların tavrını “canavarca” olarak niteledi.

Komisyondaki en kıdemli üye olan Demokrat Dianne Feinstein ise, Kavanaugh’nun adaylığının onay süreci oturumlarındaki performansının, “öfke ve saldırganlık hissiyle dolu bir kişi” tablosu oluşturduğunu, Anayasa Mahkemesi yargıçlığını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını gösterdiğini savundu.

Bu arada Kavanaugh, Senato’daki oylamanın hemen öncesinde Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme aldı. Kavanaugh, kararsız senatörleri ikna etmeye yönelik bir çaba olarak yorumlanan makalesinde, Senato oturumu sırasında “çok hassaslaştığını” ve söylememesi gereken bazı şeyler söylediğini kabul ettiğini belirtti ancak “aynı çalışkan ve tarafsız” kimliğini devam ettirdiğini vurguladı. “İleriki süreçte bana güvenebilirsiniz” mesajını veren Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları bir kez daha reddetti.

Bunun yanında Başkan Donald Trump da önceki gece Minnesota eyaletinde kampanya mitingi düzenledi, Kavanaugh’ya güçlü desteğini yineledi.

Başkan Trump, sabahki usül oylamasının ardından paylaştığı Twitter mesajında da, “Senato’nun ‘Evet’ demesinden çok gurur duydum” diye yazdı.

Son Güncelleme: 06.10.2018 11:01
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