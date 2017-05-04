Katolikler Le Pen Karşıtı Bildiriyi İmzalamadı

FRANSA'DA PAZAR GÜNÜ YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ TURUNDA LE PEN'E KARŞI CEPHE OLUŞTURMAK İÇİN ÜLKEDEKİ MÜSLÜMAN, YAHUDİ VE PROTESTAN TOPLULUKLARININ LİDERLERİ ORTAK BİR ÇAĞRI YAYINLARKEN, KATOLİKLERİN BİLDİRİYİ İMZALAMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Paris, 4 Mayıs 17 : Fransa'da pazar günü Yürüyüş Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu oylamasında aşırı sağa karşı cephe oluşturma çağrıları artarken, ülkedeki 3 büyük dinin temsilcilerinin yaptıkları Le Pen karşıtı ortak çağrıyı Katolik kilisesi imzalamadı.

Fransa Protestan Toplumu temsilcisi François Clavairoly, Fransa İslam Konseyi Başkanı Anouar Kbibech ve Fransa Yahudilerinin Hahambaşı Haim Korsia, yayınladıkları ortak bildiride Le Pen'e karşı Macron'a oy verilmesi çağrısı yaptı.

Cömert, hoşgörülü ve dünyaya açık Fransa'yı temsil eden Macron'un aşırı sağa karşı zaferi için tüm seçmenleri sandığa davet eden çağrıda üç dinin temsilcisi, "Görevlerimizin siyasi tarafsızlığı gerektirdiğinin farkındayız fakat her şeyden önce sorumlu birer yurttaş olarak, açık bir şekilde pazar günü Emmanuel Macron'a oy verilmesi çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bildiriyi Katolik kilisesi temsilcilerinin imzalamaması dikkati çekti.

Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Georges Pontier, dün yaptığı açıklamada, Katolik kilisesinin bu seçimde taraf tutmayacağını belirtmişti.

Katolik kilisesi, 2002'de yapılan ve Jacques Chirac ile Jean-Marie Le Pen arasında geçen cumhurbaşkanı seçiminde Chirac'a destek çağrısı yapmıştı.

(AA/ÖZ/GUR)