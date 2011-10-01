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Kato şehitleri

Kato Dağı’nda pusuya düşürülen Bolu Dağ Komando Tugayı’na bağlı timde 2 uzman çavuş şehit oldu..

Kato şehitleri

Kato Dağı’nda pusuya düşürülen Bolu Dağ Komando Tugayı’na bağlı timde 2 uzman çavuş şehit oldu..

01 Ekim 2011 Cumartesi 07:08
Kato şehitleri
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Kato Dağı’nda pusuya düşürülen Bolu Dağ Komando Tugayı’na bağlı timde 2 uzman çavuş şehit oldu.

Çatışmada 1’i kadın 3 PKK’lı da öldürüldü. Yoğun operasyonların sürdüğü Kato Dağı’nın Hakkâri tarafında kalan 4 köye ait yaylalar boşaltılıyor.

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap İlçesi’ndeki Kato Dağı’na Bolu Komando Tugay Komutanlığı’ndan terörle mücadele kapsamında giden birliklerden bir tim, önceki gün arama faaliyetine çıktı. Dönüş yoluna geçen time, teröristler Kato’nun Hisarkapı Mevkii’nde saat 22.00 sıralarında pusu kurup, roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristlerin ilk ateşinde 3’ü ağır 5 asker yaralandı. Timdeki diğer askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Teröristler bir süre sonra karanlıktan yararlanarak kaçmaya başladı.

Takibe alınan teröristlerle güvenlik güçleri arasında gece boyunca yer yer çatışmalar meydana geldi. 1’i kadın 3 terörist öldürüldü. Öldürülen 3 teröristten birinin Kato Dağı’nın bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Yaralı askerler Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan İzmirli Uzman Çavuş Özgür Küçük ile Mersinli Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç, tüm çabalara karşın şehit oldu. 1’inin durumu ağır olan 3 asker ise helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne sevkedildi. Hakkâri ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, en yoğun operasyon ise Kato Dağı bölgesinde sürdürülüyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında yeniden çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Beytüşşebap’ta tedaviye alındı.

Operasyonlarda sivil halkın zarar görmemesi için de çeşitli tedbirler alınıyor. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, dağın Hakkâri tarafında kalan Pınarca, Kamışlı, Çaylıca ve Kaval köylerinin muhtarlarına yazı göndererek, yaylaların en kısa zamanda boşaltılması istedi.Yazıda sivillerin zarar görmemesi için bu işlemin yapıldığına dikkat çekildi.

Yasak bölge

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Diyarbakır, Şırnak Siirt ve Hakkâri’de, 3 Ekim ile 3 Ocak arasında 15 bölge Askeri Yasak Bölge ilan edildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın kararı ve koordinatları İçişleri Bakanlığı üzerinden il valiliklerine gönderildi.

Son Güncelleme: 01.10.2011 07:08
Anahtar Kelimeler:
KatoDağıBoluDağKomandoTugayı
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