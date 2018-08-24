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Katil tutup zengin eşini öldürttü

Şok!

Katil tutup zengin eşini öldürttü

Şok!

24 Ağustos 2018 Cuma 13:15
Katil tutup zengin eşini öldürttü

Porto Riko güzeli Aurea Vazquez Rijos ve Adam Joel Anhang’ın romantik macerası kısa sürdü. Anhang’ın öldürülmesinin üzerinden neredeyse 13 yıl geçti. 5 yıl kaçan güzel yakalandı. Şimdi eşini evlendikten sadece 6 ay sonra öldürtmekten müebbet hapisle karşı karşıya.

Dava, Vasquez’in İtalya ve İspanya’dan iadesinin talep edilmesiyle uzayan sıra dışı bir hukuk mücadelesinin ardından başladı. Cinayet yüzünden masum bir adamın hapse atılması ve bu adamın salıverilmesinin ardından, Vazquez’i özel dedektifler sayesinde İtalya’da bulan, öldürülen kocanın babası oldu. 32 yaşındaki Adam Anhang, Porto Riko’nun başkenti San Juan’ın tarihi kısmında, bir Eylül akşamı feci şekilde dövülmüş, bıçaklanarak öldürülmüştü. Vazquez Rijos da erkek saldırgan tarafından yaralanmıştı. Savcılara göre ise Anhang, San Juan’daki bir restoranda eşiyle boşanma şartlarını konuşmaya gittiğini düşünüyordu ancak ölümcül bir tuzağın içine çekilmişti. Suçlamaya göre, Vazquez Rijos, boşanmayla birlikte evlenmeden önce imzaladığı anlaşma nedeniyle, kocasının 24 milyon dolarlık servetine erişimini kaybedeceğini biliyordu.

3 milyon dolar

Cinayetten 2 yıl sonra yakındaki bir restoran mutfağında çalışan Jonathan Román Rivera, Anhang cinayeti nedeniyle hüküm giydi. Daha sonra bu karar bir tanığın ortaya çıkmasıyla bozuldu. Tanık, katilin Anghang’ı önce bir kaldırım taşıyla dövdüğünü, sonra da birkaç kez bıçakladığını söylüyordu. Tanık ayrıca Vazquez’in katille kısa bir süre konuştuğunu ve katilin kadına birkaç kez, daha hafif bir şekilde vurduğunu anlattı. 2008’te saldırıyı düzenlediğini söyleyen adam suçunu itiraf edince Vazquez’e kiralık katil tutarak cinayet işleme suçlaması yöneltildi. Ama Vazquez artık ABD topraklarında değildi. Savcılara göre 2006’da Porto Riko’yu terk etmiş ve İtalya’ya yerleşmişti.

Yahudiler korudu

Baba Anhang, oğlu ve Vazquez arasında yapılan anlaşmada Vazquez’in eğitimgörmesinin ardından 2 yıl içinde Yahudiliğe geçmesinin şart koşulduğunu söylüyor. ABD’li savcılara göre Vazquez’e erkek kardeşi Charbel Vazquez Rijos, kız kardeşi Marcia ve annesi yardımcı oldu. Savcılara göre erkek kardeş Charbel Jazquez Rijos, Glatt Kosher Traveller adlı bir şirket kurup Porto Riko’ya kaydetti. Plan, kız kardeşinin İtalya’da para kazanabilmesini sağlamaktı. Ama Yahudi turistleri hedefleyen bu şirket, Vazquez’in çöküşünü başlatan olay oldu. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI ve İspanyol makamları gizli bir operasyon düzenleyip Vazquez’i Madrid’de hayali bir turist grubuna rehberlik yapmaya davet etti. Vazquez yemi yutmuştu. Madrid Havaalanı’nda tutuklanan ve hapse atılan Vazquez, iadesine karşı İspanya mahkemelerinde yeni bir mücadele başlattı. Vazquez, demir parmaklıkların ardındayken hamile kaldı ve anne oldu. İspanyol kaynakları BBC’ye yaptıkları açıklamada çocuğun babasının İspanya’da bir uyuşturucu suçu nedeniyle hapis yatan, küçük çaplı bir gangster olduğunu söyledi.

Hapiste evlenip çocuk sahibi oldu

Vázquez’in hapishanede evlenmesine izin verildi. Vázquez de Madridli yargıçtan bir İspanyol vatandaşının annesi olduğu için kendisini iade etmemesini istedi. Sonunda FBI’ın uçağıyla 2015’te Atlantik Okyanusu’nun karşı yakasına uçtu, memleketi Porto Riko’ya indikten sonra bir aylık bebeği kucağından alındı ve koruyucu aileye verildi.

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