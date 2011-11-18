Katil Koca 14:00 da yargılanacak

Girne'ye bağlı Karaağaç'ta, Ahmet Uysal adlı kişi, eski eşi Sibel Dedecan’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, bu sabah 08:30 ile 09:00 saatleri arasında Sibel Dedecan'a ait Karağaç'ta Pınar Sokak numara 19'daki ikametgahta meydana geldi.

Ahmet Uysal, işlediği cinayetin ardından Esentepe Polis Karakolu'na giderek teslim oldu.



Cinayetin işlendiği an bölgede eşi ile birlikte zeytin toplamakta olan acılı baba Vedat Dedecan ise, olayı öğrenir öğrenmez süratle kızı Sibel Dedecan'ın Pınar Sokak'taki ikametgahına giderek yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.



Biri vatani görevini yapmakta olan, diğeri lisede okuyan 2 çocuğu bulunan Ahmet Uysal ile Sibel Dedecan, bundan 3 - 4 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış, ancak Kurban Bayramı'nda barışarak yeniden aynı çatı altında yaşamaya başlamıştı.



Ahmet Uysal bugün saat 14:00'te Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

