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Katil Hemşire Cesetlerle Selfie Çekmiş

38 hastayı öldürmekle suçlanan hemşirenin cesetlerle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı

Katil Hemşire Cesetlerle Selfie Çekmiş

38 hastayı öldürmekle suçlanan hemşirenin cesetlerle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı

25 Kasım 2014 Salı 12:20
Katil Hemşire Cesetlerle Selfie Çekmiş
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 Katil Hemşire Cesetlerle Selfie Çekmiş

38 hastayı öldürmekle suçlanan hemşirenin cesetlerle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı


Daniela Poggiali isimli İtalyan hemşire geçtiğimiz ay 38 hastasını öldürmek suçundan tutuklanmıştı. Hemşirenin cesetlerle çektirdiği fotoğraflar açığa çıktı.
Savcılar, Daniela Poggiali'nin keyif için hastaları öldürdüğünü iddia ediyor.

Savcılar ayrıca Poggiali'nin ölümleri hastalara potasyum enjekte ederek gerçekleştirdiğini ileri sürüyor. Poggiali'nin öldürdüğü 78 yaşındaki kadınlardan birinin vücudunda ölümcül dozda potasyum klorid bulunmuştu.
Son Güncelleme: 25.11.2014 12:27
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Katil Hemşire Cesetlerle Selfie Çekmiş
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