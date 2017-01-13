Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş

Kanada’da geçen yıl 8 yaşlıyı öldürdüğü için tutuklanan hemşirenin, 6 yaşlıyı daha ilaçla zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı
Kanada’nın Woodstock kentinde geçen yıl bakımı altındaki 8 yaşlıyı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Elizabeth Wettlaufer isimli hemşirenin, 6 yaşlıyı daha öldürdüğü belirlendi.
London ve Woodstock kentlerinde 2007 ve 2016 yıllarında çalıştığı yaşlı bakımevlerinde daha önce 8 yaşlıyı öldürdüğü belirlenen hemşire Elizabeth Wettlaufer, 13 Ocak'ta Woodstock kentinde hakim karşısına çıktı.
6 YAŞLIYI DAHA ÖLDÜRMÜŞ
Ontario Eyalet Polisi OPP’den duruşma öncesi yapılan açıklamada, hemşirenin çalıştığı bakımevlerinde hayatını kaybeden yaşlıların yakınları ile görüşülerek derinleştirilen soruşturmada, hemşire Elizabeth Wettlaufer’ın 6 kişiyi daha öldürdüğünün belirlendiği belirtildi.
YAŞLILARA İŞKENCE YAPMIŞ
Açıklamada, 6 kişiden 4’ünün ilaçla 2’sinin de işkenceyle öldürüldüğü kaydedilirken, son olarak saptanan 6 kişiye dair delillerin mahkemeye sunulduğu duyuruldu.
Hemşire Elizabeth Wettlaufer, yaşları 57 ile 96 arasında değişen 8 yaşlıdan 6’sını ilaçla, 2’sini de işkenceyle öldürdüğü gerekçesiyle geçen yıl bir ihbar üzerine yakalanmış ve tutuklanmıştı.