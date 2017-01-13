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13 Ocak 2017 Cuma 20:29

Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş

Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş
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Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş
Kanada’da geçen yıl 8 yaşlıyı öldürdüğü için tutuklanan hemşirenin, 6 yaşlıyı daha ilaçla zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı



Kanada’nın Woodstock kentinde geçen yıl bakımı altındaki 8 yaşlıyı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Elizabeth Wettlaufer isimli hemşirenin, 6 yaşlıyı daha öldürdüğü belirlendi.

London ve Woodstock kentlerinde 2007 ve 2016 yıllarında çalıştığı yaşlı bakımevlerinde daha önce 8 yaşlıyı öldürdüğü belirlenen hemşire Elizabeth Wettlaufer, 13 Ocak'ta Woodstock kentinde hakim karşısına çıktı.

6 YAŞLIYI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Ontario Eyalet Polisi OPP’den duruşma öncesi yapılan açıklamada, hemşirenin çalıştığı bakımevlerinde hayatını kaybeden yaşlıların yakınları ile görüşülerek derinleştirilen soruşturmada, hemşire Elizabeth Wettlaufer’ın 6 kişiyi daha öldürdüğünün belirlendiği belirtildi.

YAŞLILARA İŞKENCE YAPMIŞ

Açıklamada, 6 kişiden 4’ünün ilaçla 2’sinin de işkenceyle öldürüldüğü kaydedilirken, son olarak saptanan 6 kişiye dair delillerin mahkemeye sunulduğu duyuruldu.

Hemşire Elizabeth Wettlaufer, yaşları 57 ile 96 arasında değişen 8 yaşlıdan 6’sını ilaçla, 2’sini de işkenceyle öldürdüğü gerekçesiyle geçen yıl bir ihbar üzerine yakalanmış ve tutuklanmıştı.


 
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