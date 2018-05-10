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Katar\'dan Nükleer Anlaşma Konusunda Diyalog Çağrısı

Doha, 10 Mayıs 18 (.): Katar, İran ile nükleer anlaşmaya katılan taraflara ve tüm devletlere anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı.

Katar\'dan Nükleer Anlaşma Konusunda Diyalog Çağrısı

Doha, 10 Mayıs 18 (.): Katar, İran ile nükleer anlaşmaya katılan taraflara ve tüm devletlere anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
Katar\'dan Nükleer Anlaşma Konusunda Diyalog Çağrısı
Doha, 10 Mayıs 18 (.): Katar, İran ile nükleer anlaşmaya katılan taraflara ve tüm devletlere anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptı.
Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Katar\'ın diğer Körfez ülkeleri gibi ittifakta taraf olmadığı ancak, coğrafi konumu ve taraflarla olan ilişkileri itibarıyla, alınan kararlardan doğrudan etkilendiği belirtildi.
Bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasının bedelinin, halkların kaldıramayacağı bir gerginlik olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmenin tüm tarafların yararına olacağı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, tarafların karşılıklı güven kaybının bir sonucu olarak nükleer silahlanmaya girme olasılığını durdurmanın temelinin, uluslararası toplumla ortak hareket etme olduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray\'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve İran\'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.
Söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) ile Almanya ve İran arasında 14 Temmuz 2015\'te imzalanmıştı.
Anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler, eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.
(AA/DOĞ/GÜL)
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