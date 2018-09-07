Katar\'dan Almanya\'ya 10 Milyar Avroluk Yatırım Planı

Berlin, 7 Eylül 18 : Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Alman ekonomisinin gücünün farkında olduklarını belirterek, “Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar avro yatırım yapacağız.” dedi

Temim bin Hamed Al Sani, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya-Katar Ticaret ve Yatırım Forumu\'nda yaptığı konuşmada, ülkesi ile Almanya’nın uzun yıllar stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaretin 2,8 milyar avro ile iki katına çıktığını anlatan Al Sani, karşılıklı ticaretin geçen yıl ellerinde olmayan sebepten dolayı azaldığını belirtti.

Temim bin Hamed Al Sani, Katar’ın Almanya’ya toplamda 25 milyar avro yatırım yaptığını ve bu yatırımların otomobil ve bankacılık sektöründe ağırlık kazandığını ifade etti. Katar ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini dile getiren Temim bin Hamed Al Sani, “Kişi başına düşen milli gelirde en yüksek rakama sahip olmamıza rağmen, Katar ekonomisi de bazı zorluklarla karşı karşıya. Bu zorlukları aşmak için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Al Sani, Almanya ile bilim alanında işbirliği yapacaklarına işaret ederek, bu alanda iki ülke üniversitelerinin iş birliği yapacağını kaydetti.

Almanya’nın özel sektörünü ülkesine yatırım için davet eden Al Sani, “Alman ekonomisinin gücünün farkındayız. Bu ekonomisinin gücüne olan güvenimizi ve buna yatırım yapmanın önemini ifade etmek için,önümüzdeki 5 yılda 10 milyar avro yatırım yapacağız.” dedi.

"KATAR\'IN ALMANYA\'YA YAPACAĞI YATIRIMLARDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Aynı forumda konuşan, Almanya Başbakanı Angela Merkel de Katar\'ın dünyanın en önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı olduğunu söyledi. Almanya\'da bir LNG terminali kurma çalışamalarının olduğunu dile getiren Merkel, Katar\'ın Almanya\'ya yapacağı yatırımlardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Merkel Almanya\'nın Katarlı yatırımcılar için güvenli imkan ve ortaklıklar sunduğunu hatırlattı. Merkel ayrıca Kuveyt\'in Katar ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için bölgedeki diplomatik girişimleri desteklediklerini vurguladı.

BERLİN, KATAR\'I DESTEKLEMİŞTİ

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller de, Almanya ile Katar’ın ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, “Bu ilişkiler birbirimizden öğrenmeye teşvik etmeli. Karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında beraber mücadele etmeliyiz. Göçmen sorunları hususunda da birlikte çalışmalıyız. Hayatın her alanını etkileyen dijitalleşme ve göçmenlik konusunda da irtibatta olmalıyız." yorumunda bulundu.

Forumda iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) zengini Katar, son 30 yılda Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens, Hochtief ve SolarWorld gibi Alman şirketlerine 25 milyar avrodan fazla yatırım yaptı. 2022 Dünya Kupası\'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar’da, Siemens, DeutscheBahn ve birçok uluslararası Alman şirketi altyapı projeleri gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017\'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Körfez bölgesinde baş gösteren krizde, Berlin Katar’ı desteklemişti.

(AA/AK/ŞEB)