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Katar\'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı

Doha, 5 Temmuz 18 : Katar\'a uygulanan ablukayla ülkeye giren turist sayısında büyük düşüş yaşanırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri\'ne açılan sınır kapılarından bir yıldır giriş çıkış yapılmadığı bildirildi.

Katar\'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı

Doha, 5 Temmuz 18 : Katar\'a uygulanan ablukayla ülkeye giren turist sayısında büyük düşüş yaşanırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri\'ne açılan sınır kapılarından bir yıldır giriş çıkış yapılmadığı bildirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Katar\'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı

Doha, 5 Temmuz 18 : Katar\'a uygulanan ablukayla ülkeye giren turist sayısında büyük düşüş yaşanırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri\'ne açılan sınır kapılarından bir yıldır giriş çıkış yapılmadığı bildirildi.
Katar İstatistik ve Planlama Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre, bu yılın ilk beş ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 39 düşüş yaşandı.
Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 370 kişinin giriş yaptığı Katar\'a bu yılın ilk beş ayında gelen turist sayısının 828 bin 562 olduğu belirtildi.
KÖRFEZ TURİZMİNİN KESİLMESİ
Yaşanan büyük düşüşün asıl nedenine ilişkin ablukayla başlayan süreçte Körfez insanının Katar\'a gidişindeki büyük azalmanın olduğuna dikkat çekiliyor.
Geçen yılın ilk beş ayında kara sınır kapılarından giriş yapanların sayısı 484 bin iken, bu yıl ablukadan dolayı herhangi bir geçiş olmadı.
Geçen yıl aynı dönemde Körfez ülkelerinden 620 bin kişinin giriş yaptığı belirtilirken, bu yıl sayının 85 bin 200\'e düştüğü aktarıldı.
Ülkeye Asya ülkeleri ve Hint Okyanusu ülkelerinden gelenler turist oranının yüzde 41\'i, Avrupa menşeliler ise yüzde 31\'ini oluşturuyor.
Abluka uygulayan ülkeler dışında Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden gelenler, yüzde 10\'u, Güney ve Kuzey Amerika\'dan gelenler yüzde 9\'u ve diğer Arap ülkelerinden gelenler de yüzde 6\'yı oluşturuyor.
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran 2017\'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar\'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
(AA/AK/ŞEB)
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