"Katar Savunma Bakanı: “Nato'ya Tam Üye Olmayı Arzuluyoruz“

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, NATO'ya tam üye olmayı arzuladıklarını açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerinin resmi dergisi "Et-Talai"ye açıklamalarda bulunan Atiyye, şu an geçmiştekinden daha iyi durumda olduklarını ve ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini aktardı.

NATO ile iş birliği konusuna da değinerek ülkesinin NATO ile gerçek ve fiili iş birliğinin bulunduğunu ve her geçen gün de gelişmeye devam ettiğini belirten Atiyye, bu iş birliğinin Katar'ın, NATO'ya ait birliklerden birine ya da uzmanlık merkezlerinden birine ev sahipliği yapmasına yol açabileceğini dile getirdi.

Bu adımların, ülkesinin NATO'ya tam üyelik talebinde bulunmasıyla sonuçlanabileceği konusunda ise Atiyye, "Biz NATO dışında baş müttefikiz. NATO ortaklıkları gelişmesi durumunda tam üyeliği arzu ediyoruz. Bu konudaki görüşümüz açıktır." ifadesini kullandı.

Atiyye, NATO'nun, Katar'ın terörle ve terörün finansmanıyla mücadeleye sunduğu katkıları takdir ettiğini aktardı.

Batı ülkeleriyle askeri iş birliği konusunda ise Atiyye, ilk operasyon filosunu İngiltere ile inşa etmeye başladıklarını söyledi.

Atiyye, bunun 2. dünya savaşından sonra inşa edilecek ilk filo olduğunu, ülkesi ile İngiltere'nin Typhoon tipi savaş uçaklarından oluşacak olan bu filoyu iki ülkeyi savunma görevini yerine getirmesi ve her türlü savunma işlerini yürütmesi için kuracağını ifade etti.

Bakan Atiyye, Filonun Katar'da 2021 yılı sonunda hizmete gireceğini ve komutasının iki devlet arasında dönüşümlü olarak yürütüleceğini belirtti.

Ülkesinin bölgesel ortak bir güvenlik sistemi kurulması önerisiyle ilgili ise Atiyye, Katar'ın siyasi yönetimi aracılığıyla genel bir çerçeve konulması ya da bölgesel ortak güvenliği garanti altına alacak ve bu çerçevede bölgesel güvenliğe birleştirilmiş bir yol haritası inşa edecek anlaşmalar yapılması önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Ülkesinin önerisine yönelik yaklaşımla ilgili ise Atiyye, "Malesef şimdiye kadar olumlu bir cevap yok. Her ülkenin kendisine özel gündemi var. Abluka ülkeleri ise (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır) pusulayı kaybetti. Bu nedenle onlar bizim açımızdan yolunu kaybetmiştir ve pusulası kayıptır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu hatırlatan Atiyye. "Hala diyalogdan yanayız ve hala açığız. İstisnasız herkesle diyalog yapma cesaretine sahibiz. Bu diyaloğu 'sınırsız ve korkusuz' bir diyalog olarak nitelendirebilirsin." diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 16 Şubat'ta yapılan 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda, Orta Doğu ülkelerine, bölgeyi uçurumun kenarından uzaklaştırmak için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak bir güvenlik anlaşması yapmaları çağrısında bulunmuştu.