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Katar İngiltere'den 24 Savaş Ve 9 Eğitim Uçağı Aldı

Katar İngiltere'den 24 Savaş Ve 9 Eğitim Uçağı Aldı

18 Eylül 2018 Salı 15:34
Katar İngiltere'den 24 Savaş Ve 9 Eğitim Uçağı Aldı

KATAR’A 24 TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI İLE 9 HAWK EĞİTİM UÇAĞI SATIŞINI ÖNGÖREN ANLAŞMA BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
İngiltere’den Katar’a 24 Typhoon savaş ve 9 Hawk eğitim uçağı satışını öngören anlaşma bugün yürürlüğe girdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar ile geçen aralık ayında Doha’da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşmasının, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle bugün yürürlük kazandığı bildirildi.

Açıklamada, özelleştirilmiş destek ve eğitim unsurlarını da içeren 5 milyar sterlinlik satışın, İngiltere İhraç Finansmanı Ajansının desteğiyle yapıldığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Gavin Williamson da yaptığı yazılı açıklamada, gelişmeden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bu anlaşma İngiliz savunma sanayisine büyük bir destek olduğu kadar, İngiltere ile Katar’ın ortak sorunlarına yanıt vermekte, bölgedeki istikrarı ve İngiltere içindeki güvenliği sağlamakta da önemli olacak.” değerlendirmesini yaptı. 

Uçakların teslimine 2022 yılında başlanması hedeflenirken, Katarlı pilotlardan ve yer hizmet personelinden oluşacak bir ekibin Lincolnshire bölgesindeki Coningsby Hava Üssü'nde eğitim göreceği aktarıldı.

Bu anlaşmayla Katar'ın İngiltere’den Typhoon savaş uçağı alan 9. ülke olduğu bildirildi.
 

Son Güncelleme: 18.09.2018 19:02
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