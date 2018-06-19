Katar'dan Ürdünlü Gençlere “Dolandırıcılara Dikkat“ Uyarısı!

: Katar, Ürdünlü gençlere 10 bin kişiyi istihdam etme kararı nedeniyle iş vaadinde bulunan dolandırıcıların kurbanı olmama uyarısında bulundu.
Katar'ın Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 bin kişilik istihdam fırsatını sahtekarlık için kullanmak isteyenlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Katar bu ay içinde yaptığı açıklamayla Ürdün'de turizm ve altyapı projelerini kapsayan 500 milyon dolar değerinde yatırım yapacağını, başkent Doha'da 10 bin Ürdünlü genci istihdam edeceğini duyurmuştu.