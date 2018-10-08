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Katar'dan Petrol Piyasasına İlişkin Açıklama

Katar'dan Petrol Piyasasına İlişkin Açıklama

08 Ekim 2018 Pazartesi 06:44
Katar'dan Petrol Piyasasına İlişkin Açıklama

KATAR'DAN PETROL PİYASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

KATAR ENERJİ VE SANAYİ BAKANI MUHAMMED BİN SALİH AL SADE: "PETROL FİYATLARINDAKİ MEVCUT YÜKSELİŞ PSİKOLOJİK ETKENLER VE JEOPOLİTİK DEĞİŞKENLERDEN KAYNAKLANIYOR"

Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Salih Al Sade, petrol fiyatlarındaki mevcut yükselişin psikolojik etkenler ve jeopolitik değişkenlerden kaynaklandığını ifade ederek, piyasalarda arz-talep dengesinin olduğunu belirtti.

 

Katar resmi haber ajansı QNA'ya dün akşam açıklamada bulunan Al Sade, piyasalarda şu anda arz ve talep dengesinin olduğuna dikkati çekerek, "Petrol fiyatlarındaki mevcut yükseliş psikolojik etkenler ve jeopolitik değişkenlerden kaynaklanıyor." dedi.

 

Sade, petrol üretiminin azaltılmasına ilişkin anlaşmayı imzalayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve bağımsız petrol üreticilerinin, arz-talep dengesini sağlamak için gelişmeleri takip ettiğini aktardı.

 

Petrol piyasasının birçok gelişmeye sahne olduğunu kaydeden Sade, bunların arasında petrol tedariki, petrole olan ihtiyacın artması ile jeopolitik gelişmelerin yer aldığına değindi.

 

Sade, tüm bu gelişmelerin Kasım ayındaki OPEC toplantısında göz önüne alınacağına değinerek, petrol üretiminin artırılması veya azaltılmasına piyasadaki yeni değişkenler üzerinden, OPEC'in yaptığı çalışma baz alınarak karar verileceğini ifade etti.

 

Ocak 2016'da varil başına 27,10 dolar seviyesine kadar düşen petrolde, üreticiler makul fiyata ulaşmak için 2016 yılının Kasım ayı sonunda Viyana'daki OPEC Olağan Toplantısı'nda, Rusya gibi diğer üreticilerin de desteğiyle küresel arzı kısma kararı alındı. Böylece, petrol üretim seviyesinin günlük 1,2 milyon varil düşürülmesi karara bağlanmıştı.

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 10:17
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