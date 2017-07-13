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13 Temmuz 2017 Perşembe 16:53

Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı"

Katar, ABD Ve Kuveyt'ten 'İkinci Kez Üçlü Toplantı'
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KATAR, ABD VE KUVEYTLİ BAKANLAR BİR GÜN ARADAN SONRA EMİR TEMİM'İN DE KATILDIĞI YENİ BİR ÜÇLÜ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Katar, ABD ve Kuveyt'in ikinci defa Katar'ın başkenti Doha'da üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Enformasyon Bakanlığı Vekili Muhammed Abdullah el-Mubarek es-Sabah ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yer aldı. İkinci defa gerçekleştirilen üçlü toplantıda "Körfez krizinde yaşanan yeni gelişmeler ve krizin diyalog yoluyla çözümüne ilişkin yolların ele alındığı" aktarıldı.

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı da üç ülke bakanlarının katıldığı üçlü görüşme öncesinde Emir Şeyh Temim'in, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile ikinci defa baş başa Körfez krizini ele aldığını duyurdu.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır Dışişleri Bakanları ile dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelen Tillerson, daha sonra Kuveyt'e geçmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, önceki gün ise yine Katar'daydı. Bu ziyaret sırasında Katar, ABD ve Kuveytli bakanlar, Emir Temim'in de katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleştirmiş, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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