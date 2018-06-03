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Katalonya yönetimi bağımsızlıkta ısrarlı

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni hükümetinin yemin ederek göreve gelmesiyle merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması sona erdi. Katalan lider Quim Torra, bağımsızlık için çalışmayı sürdürecekleri mesajını verdi. 

Katalonya yönetimi bağımsızlıkta ısrarlı

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni hükümetinin yemin ederek göreve gelmesiyle merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması sona erdi. Katalan lider Quim Torra, bağımsızlık için çalışmayı sürdürecekleri mesajını verdi. 

03 Haziran 2018 Pazar 07:06
Katalonya yönetimi bağımsızlıkta ısrarlı

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni hükümetinin yemin ederek göreve gelmesiyle merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması sona erdi. Katalan lider Quim Torra, bağımsızlık için çalışmayı sürdürecekleri mesajını verdi. 

6 kadın ve 7 erkekten oluşan 13 kişilik yeni Katalan kabinesi, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra'nın huzurunda Barselona'daki bölgesel hükümet binasında yemin etti. 

Torra, yemin töreni sırasında bağımsızlık girişimi nedeniyle devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmakla suçlanarak tutuklanan ya da ülkeden kaçan eski hükümet üyelerini andı.

1 Ekim'de yapılan ve Anayasa Mahkemesinin yasadışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun verdiği "yetki"ye atıfta bulunan Torra, bağımsızlık yanlılarının, "Özgürlük, Özgürlük" sloganları arasında, "Hükümet, cumhuriyet şeklindeki bağımsız bir devlete doğru ilerleme konusunda kararlı." dedi. 

"MÜZAKEREYE İHTİYACIMIZ VAR"

Tesadüfen aynı gün göreve başlayan yeni İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e de diyalog çağrısı yapan Torra, "Haydi konuşalım, sorunu ele alalım, risk alalım. Aynı masa etrafında oturup hükümetler arası müzakere etmeye ihtiyacımız var." diye konuştu. 

Yeni hükümetin göreve başlamasıyla 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından başlayan merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması da otomatik olarak sona erdi.

"BAĞIMSIZLIK"TA AYRIŞIYORLAR 

Sanchez'in başbakanlığı döneminde İspanya'nın Katalonya sorununun çözümünde farklı bir yol izleyebileceği beklentisi oluştu. Ancak Sanchez, "İspanya Anayasası ve özerk yönetim statüsüne saygı çerçevesinde" çözüm isterken ayrılıkçı Katalanlar bağımsızlıkta ısrar ediyor.

350 sandalyeli Temsilciler Meclis'inde 84 üyeyle azınlık hükümetine başkanlık edecek Sanchez'in yasa tasarılarının kabulünde ayrılıkçı Katalanların desteğine ihtiyaç duyacağından bazı ödünler verebileceği değerlendiriliyor. 

GENSORU İLE GÖREVE GELDİ 

İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, mahkemenin Halk Partisi'nin (PP) bazı üyelerinin yolsuzluk nedeniyle ceza vermesinin ardından Mariano Rajoy hükümeti hakkında gensoru önergesi vermişti. Dün yapılan oylamada aşırı sol Podemos, ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerinin desteği ile hükümeti düşürmeyi başaran Sanchez, ülkenin yeni başbakanı olmuştu. 

KATALONYA SORUNU

İktidardan düşen Rajoy hükümeti, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu'nun 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Senato'dan aldığı yetkiyle bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti. Bu sırada aralarında eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu bazı hükümet üyeleri ülkeden kaçmış, bazıları da tutuklanmıştı. 

21 Aralık seçimlerini ayrılıkçı partiler çok az farkla kazanmış ve geçen ay Quim Torra, özerk yönetimin yeni başkanı olmuştu. 

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Son Güncelleme: 03.06.2018 11:06
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