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01 Ekim 2017 Pazar 13:14

Katalonya'daki Referandum Girişimine Polis Müdahalesi

Katalonya'daki Referandum Girişimine Polis Müdahalesi
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KATALONYA ACİL MÜDAHALE MERKEZİ: "MÜDAHALEDE 3'Ü AĞIR EN AZ 38 KİŞİ YARALANDI"

KATALONYA ÖZERK YÖNETİMİ BAŞKANI PUİGDEMONT: "İSPANYOL DEVLETİ, HEP SÜRECEK, UTANÇ SINIRINI AŞAN BİR İMAJ SERGİLEDİ. OY VERMEYE GELEN BARIŞÇIL KATALANLARA COPLA, PLASTİK MERMİYLE, ŞİDDETLE KARŞILIK VERDİ"

İspanyol polis ve jandarmasının Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumuna müdahalesinde 3'ü ağır en az 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisin Katalonya'da sandıklara müdahalesi sürüyor. Bağımsızlık yanlıları ile sandık ve oy pusulalarını toplayan güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilim zaman zaman şiddete dönüşüyor.

Katalonya Acil Müdahale Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, müdahalelerde şu ana kadar 3'ü ağır en az 38 kişi yaralandı. Bunlardan 9'u sağlık merkezlerine kaldırılırken, diğerlerine ayakta müdahale edildi.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Gironi kentinin Saint Julia de Ramis ilçesindeki oy verme merkezini, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından ziyaret edebildi.

Bağımsızlık yanlılarının alkışlarıyla karşılanan Puigdemont, "İspanyol devleti, hep sürecek, utanç sınırını aşan bir imaj sergiledi. Oy vermeye gelen barışçıl Katalanlara copla, plastik mermiyle, şiddetle karşılık verdi." dedi.

Bağımsızlık referandumunun geçerliliğini koruduğunu ve oy kullanma işleminin devam ettiğini söyleyen Puigdemont: "İspanyol devleti şimdiye kadar kaybettiklerinden çok daha fazlasını bugün kaybetti. Katalonya da kazandıklarından çok daha fazlasını bugün kazandı." diye konuştu.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, İspanya Hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo'nun istifasını istedi.

Olaylar sürerken savcılık da, mahkeme talimatına rağmen yasa dışı referanduma müdahale etmekte pasif kaldığı gerekçesiyle Katalonya yerel polisi (Mossos D'Esquadra) hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSPANYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

İspanya hükümeti, polis ve jandarmanın müdahale ettiği Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun tamamen geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.

Katalonya'daki birçok oy kullanma merkezine operasyon düzenleyen İspanyol jandarma ve ulusal polisi, sandık ve oy pusulası gibi malzemelere el koyup okullardan ayrılmaya başladı.

Güvenlik güçlerinin sadece sert direniş olması halinde bağımsızlık yanlılarına müdahale ettikleri görüldü. Buna rağmen Katalonya genelindeki müdahalelerde çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Mühalenin ardından konuşan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, yaptıkları kural değişikliği çerçevesinde evlerde basılan ve zarf içinde olmayan oy pusulalarının da geçerli sayılacağını ifade etti. Katalanların herhangi bir okulda, kayıtlarına bakılmaksızın oyunu kullanabileceğini söyleyen Turull, İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen oy kullanma merkezlerinin halen yüzde 73'ünün açık olduğunu iddia etti.

Ancak İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandığı haberinde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen referandum girişiminin, jandarma ve polisin müdahalesiyle tamamen geçerliliğini yitirdiği, evlerde basılan oy pusulalarının kabul edilmesini öngören yeni sistemin de hiçbir karşılığının olmadığı ifade edildi.

Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, müdahale nedeniyle oyunu daha önce açıklanan Girona kentinin Sant Julia de Ramis ilçesindeki bir belediye spor salonu yerine başka bir yerde kullanmak zorunda kaldı. Puigdemont, güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından belediye spor salonundaki oy verme merkezini de ziyaret etti.

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