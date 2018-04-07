Kaşları yüzünden ölüm tehditleri alıyor

ABD Maryland Üniversitesi’nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.

Moda dünyasında artık genel geçer güzelik anlayışının dışında görüntü sergileyen modellerin sesi giderek yükseliyor… Bunun en çarpıcı ve yeni örneklerinden biri de Instagram modeli Sophia Hadjipanteli.

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ”Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri ölüm alıyorum.” diyor.

Ancak Sophia bunu hiç umursamıyorum ve kendimi böyle daha güzel buluyorum diyor.