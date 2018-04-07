Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
Girne’de Uyuşturucu Operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kermiya’da 350 Gram Kenevir
KERMİYA'DA 350 GRAM KENEVİR
İSKELE’DE İŞ KAZASI
İSKELE’DE İŞ KAZASI
Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

Kaşları yüzünden ölüm tehditleri alıyor

ABD'de yaşayan Kıbrıslı üniversite öğrencisi Sophia Hadjipanteli kaşları yüzünden ölüm tehditleri almaya başlamış. Ancak güzel model bunu umursamadığını söylüyor...

Kaşları yüzünden ölüm tehditleri alıyor

ABD'de yaşayan Kıbrıslı üniversite öğrencisi Sophia Hadjipanteli kaşları yüzünden ölüm tehditleri almaya başlamış. Ancak güzel model bunu umursamadığını söylüyor...

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:33
Kaşları yüzünden ölüm tehditleri alıyor
banner238

ABD Maryland Üniversitesi’nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.

1

Moda dünyasında artık genel geçer güzelik anlayışının dışında görüntü sergileyen modellerin sesi giderek yükseliyor… Bunun en çarpıcı ve yeni örneklerinden biri de Instagram modeli Sophia Hadjipanteli.

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ”Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri ölüm alıyorum.” diyor.

2

Ancak Sophia bunu hiç umursamıyorum ve kendimi böyle daha güzel buluyorum diyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve çözüldü! Meğer...
Ve çözüldü! Meğer...
Tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor!
Tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor!
6,3 ile sallandılar!
6,3 ile sallandılar!
Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...
Yok artık! Adam cinsel organına 90 santimlik...
Ellerini bağlayıp cinsel organını...
Ellerini bağlayıp cinsel organını...
Dört kadınla birlikte olup...
Dört kadınla birlikte olup...
6 kişilik aile sokakta yaşıyordu… Hayatları bir anda değişti
6 kişilik aile sokakta yaşıyordu… Hayatları bir anda değişti
Gerçek babası tüp bebek tedavisi uygulayan doktor çıktı
Gerçek babası tüp bebek tedavisi uygulayan doktor çıktı
Son dakika… Youtube’un merkezinde silah sesleri
Son dakika… Youtube’un merkezinde silah sesleri
EFSANE FİLM GLADYATÖR'ÜN YAKIŞIKLI OYUNCUSU TANINMAZ HALDE
EFSANE FİLM GLADYATÖR'ÜN YAKIŞIKLI OYUNCUSU TANINMAZ HALDE

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim