Kasırgada 2 ölü, 9 Kayıp!

"QUEENİE" KASIRGASI, 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 9 KİŞİNİN KAYBOLMASINA YOL AÇTI

FIRTINA NEDENİYLE 7 BİN 500 KİŞİ YERLERİNDEN OLDU

Filipinler'in güneyini ve orta kesimini vuran tropik kasırgada iki kişi öldü, dokuz kişi kayboldu.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Konseyi, "Queenie" kasırgasının, ülkenin güneyini ve orta kesimini etkisi altına aldığını, Malabuyoc kentinde biri kadın iki kişinin boğularak ölmesine yol açtığını açıkladı.

Kasırga nedeniyle dokuz kişinin kaybolduğu ve Bohol'da bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Central Visayas bölgesi ve Mindanao'nun bazı kesimlerinde de 7 bin 500'den fazla kişinin yerlerinden olduğu, bu kişilerin büyük bölümünün, 31 merkezde barındırıldığı kaydedildi.

Filipinler'i bu sene vuran 17. tropik kasırga olan "Queenie"nin, 103 evin yıkılmasına, 374 evin de kısmen hasar görmesine yol açtığı, sekiz limanda 900 kadar yolcunun mahsur kaldığı ifade edildi.