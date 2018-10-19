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“kaşıkçı\'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

“kaşıkçı\'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum"

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
“kaşıkçı\'nın Öldüğünü Kabul Ediyorum
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "EĞER ÇOK BÜYÜK BİR MUCİZE OLMAZSA ONUN ÖLDÜĞÜNÜ KABUL EDİYORUM. BU, GELEN TÜM İSTİHBARATLARA DAYANIYOR"
Washington, 19 Ekim 18 (.): ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın akıbeti hakkında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." dedi.
Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Kaşıkçı olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine gelen istihbarat raporlarına dayanarak Kaşıkçı\'nın öldüğüne inandığını belirten Trump, bu olaydan kimin sorumlu olduğuna karar verebilmek için tüm sonuçları görmeleri gerektiğini ifade etti.
NYT\'nin haberinde, Amerikan istihbaratının "Kaşıkçı\'nın ölümünde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın rolünün bulunduğu" yönünde bilgiye sahip olduğu iddiasına da yer verildi ancak Trump olayı aydınlatmak için ilgili ülkelerle yakın çalıştıklarını söylemekle yetindi.
"GELEN İSTİHBARATLARA DAYANIYOR"
Trump, Kaşıkçı\'nın akıbeti hakkında "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." açıklamasını yaptı.
Cemal Kaşıkçı\'nın ölümünden Veliaht Prens\'in sorumlu olduğunu söylemekten kaçınan Trump, infaz talimatını onun verdiği iddialarının "ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakın çok güçlü bir şekilde sorgulanmasına" neden olduğunu kabul ettiği dile getirdi.
"EN BÜYÜK DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDEN BİRİ"
Kaşıkçı olayının kendi başkanlığının en büyük dış politika krizlerinden birini tetiklediğini vurgulayan Trump, "Bu durum dünyanın algısını maalesef teslim aldı ve bu olumlu bir şey değil." diye konuştu.
Gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkacağından emin olduğunu belirten Trump, "Farklı ülkelerden gelen istihbaratlarla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Haberde, Kaşıkçı\'nın öldürülmesi talimatını kimin verdiğine ilişkin nihai bir karara varmak için hala biraz erken olduğunu kaydeden Trump\'ın, "bu olayda Prens Muhammed\'in rolüne ilişkin" sorulara net yanıtlar vermek istemediğine de dikkat çekildi. Ayrıca haberde Trump\'ın, "Kaşıkçı vakasının kendisine diğer konulardan daha büyük bir meydan okumaya dönüştüğü" değerlendirmesi de yer aldı.
NYT gazetesi, Türkiye\'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini iddia etmişti.
Haberde, şüphelilerden birinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'a Paris, Madrid, Houston, Boston ve Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde eşlik eden ve ona çok yakın bir isim olduğu belirtilmiş, diğer zanlılardan üçünün ise Prens\'in güvenlik detaylarına bakıldığında bu kişilerle yakın bağlara sahip olduğu öne sürülmüştü.
Ayrıca haberde, "Türk yetkililerin söylediği gibi bu adamlar, Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'de ortadan kaybolduğu Suudi konsolosluğunda bulundularsa, orada o gün ne olduğuna ve Prens Muhammed\'e doğrudan bir bağlantı sağlayabilirler. Bu, Kaşıkçı\'nın Veliaht Prens\'ten habersiz bir şekilde, serserilerin düzenlediği bir operasyonda öldüğü iddiasını da ortadan kaldırır. Böyle bir bağ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açıklamayı kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
(AA/TUĞ/HÖ)
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