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"kaşıkçı\'nın Katilleri Ne Pahasına Olursa Olsun Ortaya Çıkarılmalı"

İNGİLTERE\'NİN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI BORİS JOHNSON:

"kaşıkçı\'nın Katilleri Ne Pahasına Olursa Olsun Ortaya Çıkarılmalı"

İNGİLTERE\'NİN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI BORİS JOHNSON:

09 Kasım 2018 Cuma 10:15

İNGİLTERE\'NİN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI BORİS JOHNSON: "CEMAL KAŞIKÇI\'NIN KATİLLERİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN ORTAYA ÇIKARILMALI VE ADALET YERİNİ BULMALIDIR"

"BU MİDE BULANDIRICI SUİKASTIN SUUDİ ARABİSTAN YÖNETİMİNİN EN ÜST MAKAMLARINDAN GELDİĞİNDEN DE ŞÜPHEM YOK"

"BU KONUNUN TAMAMEN HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMESİNİ AÇIKÇA TERCİH EDEN BİRÇOK GÜÇLÜ İNSAN VAR"

New York, 9 Kasım 18 (.): İngiltere\'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Cemal Kaşıkçı\'nın katilleri ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmalı ve adalet yerini bulmalıdır." çağrısı yaptı.

İngiltere\'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Amerikan CNN International için bir makale kaleme alarak Cemal Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi. 

Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü gün ve öncesinde Suudi Arabistan\'ın planlarından şüphesi olmadığını vurgulayan Johnson, "Ayrıca, bu mide bulandırıcı suikastın Suudi Arabistan yönetiminin en üst makamlarından geldiğinden de şüphem yok." görüşünü paylaştı. 

"CİNAYETİN HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMESİNİ TERCİH EDENLER VAR"

Johnson, Kaşıkçı cinayetinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hala cesedin bulunmadığına ve güvenilir bir açıklama yapılmadığına dikkati çekerek, "Beni bu konuda endişelendiren asıl şey adli detaylar değil. Benim asıl endişem asıl konu şu; katiller ya da en azından bu cinayetin emrini verenlerin yaptıklarının yanına kalması. Umarım yanılıyorumdur. Bu konunun tamamen halının altına süpürülmesini açıkça tercih eden birçok güçlü insan var. Ortadoğu\'daki duruma bakıp, bu soruşturmanın mantıklı bir şekilde sonuçlanmasına bizim gücümüzün yetmeyeceğini düşünen çok insan olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, makalesinde, "Cemal Kaşıkçı\'nın katilleri ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılmalı ve adalet yerini bulmalıdır." ifadesini kullandı.

(AA/TUĞ/ÖK)

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