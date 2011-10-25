Kaşif: Organ Nakline İmkan Verecek Bir Hastahane Şart

Mağusa Kale Lions Kulübü, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne hemodiyaliz cihazı bağışladı.

Cihaz, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif’in de katıldığı törende hastaneye teslim edilerek hizmete konuldu.

KAŞİF

Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif törende yaptığı konuşmada, Mağusa Kale Lions Kulübü’nün kısa bir süre önce de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne cihaz bağışladığını belirterek, bugün bağışladığı hemodiyaliz cihazının da kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Kaşif, toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermek için devlet ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğine dikkat çekti.

Kaşif, temennilerinin, organ nakline imkan verecek bir hastane inşa ederek böbrek hastalarını hemodiyaliz cihazlarından kurtarmak olduğunu ifade ederek, 2012 yılında yapımına başlamayı hedefledikleri hastanenin olmazsa olmaz ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

GÜRÜN

Mağusa Kale Lions Başkanı Seray Gürün de, insanlığa hizmet eden lions kulüplerİ olarak bu yılki ana aktivitelerinin hemodiyaliz bağışı olduğunu belirterek, cihazın hastaneye ve hastalara hayırlı olması dileğinde bulundu.

ÖZCENK

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Özcenk de, hemodiyaliz cihazının kronik böbrek yetmezliği olan hastaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için olmazsa olmaz cihaz olduğunu vurgulayarak, bağış için Mağusa Kale Lions Kulübü’ne teşekkür etti.

Özcenk, bir süre önce Gazimağusa Devlet Hastanesi Geliştirme Derneği’nin de hastaneye hemodiyaliz cihazı bağışladığını belirtti.

Son bağışlarla birlikte Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki hemodiyaliz cihazı sayısı 7’ye yükseldi.