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Kaşif Kolomb'un İspanya Kralı ve Kraliçesi'ne Yazdığı 500 Yıllık Mektup Bulundu

Ünlü kaşif Kristof Kolomb'un, Amerika'ya ayak basışının ardından İspanyol Kralı ve Kraliçesi'ne yazdığı 500 yıllık mektubun orijinal kopyalarından biri ABD'de bulunarak İspanya'ya teslim edildi.

Kaşif Kolomb'un İspanya Kralı ve Kraliçesi'ne Yazdığı 500 Yıllık Mektup Bulundu

Ünlü kaşif Kristof Kolomb'un, Amerika'ya ayak basışının ardından İspanyol Kralı ve Kraliçesi'ne yazdığı 500 yıllık mektubun orijinal kopyalarından biri ABD'de bulunarak İspanya'ya teslim edildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 21:45
Kaşif Kolomb'un İspanya Kralı ve Kraliçesi'ne Yazdığı 500 Yıllık Mektup Bulundu

Kaşif Kolomb'un İspanya Kralı ve Kraliçesi'ne Yazdığı 500 Yıllık Mektup Bulundu

Ünlü kaşif Kristof Kolomb'un, Amerika'ya ayak basışının ardından İspanyol Kralı ve Kraliçesi'ne yazdığı 500 yıllık mektubun orijinal kopyalarından biri ABD'de bulunarak İspanya'ya teslim edildi.

Ünlü kaşif Kristof Kolomb'un, Amerika'ya ayak basışının ardından İspanyol Kralı ve Kraliçesi'ne yazdığı 500 yıllık mektubun orijinal kopyalarından biri 7 yıl süren aramaların ardından ABD'de bulunarak İspanya'ya teslim edildi.

1493'TE YAZDIĞI MEKTUPLA YENİ DÜNYA'DAKİ KEŞİFLERİNİ ANLATTI

Kaşif Kolomb 1493'te İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabelle'ye yazdığı mektupta Yeni Dünya'daki keşiflerini anlatmıştı. Bu mektup o yıllarda el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa'nın çeşitli krallıklarına gönderilmişti. İspanya'ya iade edilen mektup da bu kopyalardan biri.

MEKTUP, ABD'DE DÜZENLENEN TÖRENDE İSPANYA'YA TESLİM EDİLDİ

İspanya'nın Washington Büyükelçisi Pedro Morenes mektubu ABD'de düzenlenen törende teslim aldı. Moranes mektubun iade edilmesinin "ABD ile İspanya'yı birbirine bağlayan bağların bir göstergesi" olarak niteledi. İspanyolca yazdığı Catalonia Plannck II Columbus adlı mektupta Kolombus, Amerika'da karşılaştığı insanları, kıtanın coğrafyasını ve zenginliğini anlatıyor.

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MEKTUP, KRALLIKLARA GÖNDERİLEREK KEŞFİN HABERİ VERİLMİŞTİ

Kolomb'un yolculuğu İspanyol kraliyet ailesi tarafından finanse edilmişti. Kolomb'un kraliyet ailesine gönderdiği mektup daha sonra Roma'ya gönderilerek Latinceye çevrilmiş, el yazısıyla çoğaltılarak Avrupa'da o dönemde hüküm süren krallıklara gönderilerek keşfin haberi verilmişti.

KOPYANIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak yetkililer 2011'de aldıkları bir ihbar üzerine mektubun birkaç kopyasının çalındığını ve sahteleriyle değiştirildiğini fark etti. Barcelona'daki Katalonya Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan kopyayı inceleyen yetkililer, bu kopyanın da sahte olduğunu ortaya çıkardı. Mektup 900 bin euroya satılmıştı. Orijinal kopyaya ulaşılması ise, uzmanlardan birine gelen bir talep sayesinde mümkün oldu. Bloomberg'in bildirdiğine göre Katalonya Kütüphanesi'ndeki kopyayı inceleyen uzmanlardan birine ulaşan bir kişi, kendi elindeki mektubun orijinal olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

7 YIL SONRA İSPANYA'YA İADE EDİLDİ

Orijinal olduğu anlaşılan mektubun sahibi, mektubu yetkililere teslim etmeyi kabul etti. Bu kişinin adı açıklanmadı. Orijinal mektubun 2005'te iki İtalyan kitapçı tarafından 600 bin euroya satıldığı, son olarak ise 900 bin euroya başka bir alıcıya satıldığı ortaya çıktı. ABD'de 7 yıl süren soruşturma, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi ve Adalet Bakanlığı'nca yürütüldü. ABD Savcısı David Weiss "Tarihi olarak çok önemli olan bu mektubu haklı sahibi olan İspanya'ya ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

ICE'den yapılan açıklamaya göre 2007'den bu yana 30'dan fazla ülkeye 11 binden fazla eser teslim edildi. Bunlar arasında 1800 yıllık bir Peru çanağı, Kore'den tarihi kraliyet mühürleri ve son olarak Irak'tan kaçırılmış birçok farklı eser de bulunuyor.

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