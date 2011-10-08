Karpaz bölgesinde kaza.

Karpaz bölgesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti; biri 3 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Polis bültenine göre, Dipkarpaz-Yenierenköy anayolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen kazada, 34 yaşındaki Fatih Durdu’nun kullandığı BB352KR plakalı salon araç, Yenierenköy yönüne dikkatsiz

sürüşle seyrettiği sırada yolun sağına geçerek karşıdan gelen Mehmet Aydemir (30) yönetimindeki HL 537 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan ve alevlenen HL 537 plakalı araçta sıkışan sürücü Mehmet Aydemir, kaza yerinde hayatını kaybetti.

3 YAŞINDAKİ BAYRAM YOĞUN BAKIMDA

Aynı aracın yolcuları Fevzi Çobanoğlu (39) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde; 3 yaşındaki çocuk Bayram Aydemir ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına

alındı.

BB352KR plakalı aracın sürücüsü Fatih Durdu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken; yolcu Seçil Baş (27) ise Gazimağusa Hastanesi’ndeki ilkyardım tedavisinin ardından taburcu

edildi.