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08 Şubat 2017 Çarşamba 19:02

Karnından Çıkan Şok Etti

Karnından Çıkan Şok Etti
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Karnından 59 Kilogramlık Tümör Çıktı!
ABD'de yaşayan 57 yaşındaki Roger Logan'ın karın bölgesinden yaklaşık 59 kilogramlık tümör çıkarıldı.



Kaliforniya'daki Memorial Hastanesinde Roger Logan'ı ameliyat eden Dr. Vipul Dev, 57 yaşındaki Roger Logan'ın karın bölgesindeki 58,9 kilogram ağırlığındaki iyi huylu tümörü başarıyla aldıklarını açıkladı.

Dev, "Logan'ın alt karın bölgesinde kıl dönmesi sonucu enfeksiyon geliştiğini tahmin ediyoruz. Tümörün, enfeksiyon sonucu şişen bölgenin kendi kan akışını oluşturmasıyla meydana geldiğini sanıyoruz" dedi.

Mississippi eyaletinde yaşayan Logan, daha önce defalarca doktora gittiğini ancak doktorların kendisine karnındakilerin "yağ dokusu" olduğunu söylediklerini belirtti.

TÜMÖR YERE DEĞECEK KADAR BÜYÜDÜ
Ameliyattan önce karnındaki tümörün oturduğunda yere değecek kadar büyüdüğüne işaret eden Logan, "Son zamanlarda yerimden kımıldayamıyordum. Eşim Kitty, pes etmeme izin vermedi. Bu tür ameliyatları yapan doktorları araştırırken Dev'i buldu." diye konuştu.

Mississippi ile Kaliforniya arasındaki yaklaşık 3 bin 218 kilometrelik yolu bir panelvanın arkasına sabitlenen sandalyesiyle geldiğini dile getiren Logan, yaklaşık 40 saat süren yolculuğun kendisi için çok zor geçtiğini sözlerine ekledi.

 
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