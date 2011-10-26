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Karlıtaş:Güney'den Turistik Turlar Disiplin Altına Alınmalı

Karlıtaş, turist rehberlerine ödenen ücretin de Güney’dekinin yarısından az olduğunu belirtti

Karlıtaş:Güney'den Turistik Turlar Disiplin Altına Alınmalı

Karlıtaş, turist rehberlerine ödenen ücretin de Güney’dekinin yarısından az olduğunu belirtti

26 Ekim 2011 Çarşamba 09:07
Karlıtaş:Güney'den Turistik Turlar Disiplin Altına Alınmalı
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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Hasan Karlıtaş, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye başlatılan günübirlik turistik turların her geçen yıl artarak devam ettiğine dikkat çekerek, bu konunun “disiplin altına alınması

gerektiğini” belirtti.

Yazılı açıklamasında, KKTC’nin bu uygulamadan daha fazla yararlanabilmesi için en verimli ve en doğru modelin üretilmesi gerektiğini kaydeden Karlıtaş, Kuzey Kıbrıs turlarının  Güney Kıbrıs’ta en pahalı

satılan turlardan olmasına rağmen KKTC’nin bundan yeterli kazancı sağlayamadığına da dikkat çekti.

KKTC’deki acentelerin aralarındaki rekabetten dolayı düşük kar marjı ile çalıştığını kaydeden Karlıtaş, turist rehberlerine ödenen ücretin de Güney’dekinin yarısından az olduğunu belirtti.

KKTC’nin Güney’den turist geçişlerinden, müze ve ören yeri girişi ve öğle yemekleri haricinde fazla bir ekonomik gelir sağlayamadığını dile getiren Karlıtaş, “Her yıl ülkemizi ziyaret eden farklı ülkelere

mensup on binlerce turistin gelecekteki tatil tercihinin Kuzey Kıbrıs olabilmesi için elbirliği ile çalışılmalı ve ülkemizin imajı ile turistik ürününü en iyi şekilde tanıtmalıyız” ifadelerini kullandı.

TUVALET SORUNU ÇÖZÜLMELİ, RUM REHBERLER KUZEY’DE GÖREV YAPAMAMALI

Ağırlıklı olarak, Lefkoşa Metehan (Kermia) ve Lokmacı ile Mağusa Akyar (2.5 mil ) kapılarından gerçekleştirilen geçiş noktalarındaki tuvalet eksikliğinin ciddi sıkıntılara neden olduğunu, özellikle Metehan

ve Akyar’da yaşanan bu sorunun ivedilikle çözüm beklediğini vurgulayan Karlıtaş, anti propaganda yaptığı tespit edilen Rum rehberlerin Kuzey Kıbrıs’ta görev yapmalarının engellenmesi gerektiğini de

yineledi.

KITREB üyesi rehberlerin bu turlardaki fonksiyonunun artırılması için gerekli kararların alınmasını isteyen Karlıtaş, Turizm Çevre Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ve Kıbrıs Türk

Rehberler Birliği’nin ortak çalışmasıyla bu sorunların çözülebileceğini belirtti.,

Son Güncelleme: 26.10.2011 09:07
Anahtar Kelimeler:
TurizmKarlıtaşTurDisiplinRehber
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