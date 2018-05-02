Kardinal Pell'in cinsel istismar davası başladı

Avustralya Katolik kiliselerinde görev yaptığı yıllarda çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarının yeterli delil içerdiğine karar verilen Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell hakkındaki suçlamalar iki dava halinde görülecek.

Melbourne Sulh Mahkemesinin, 1970 ve 1990'lı yıllarda görevli olduğu Katolik kiliselerindeki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddialarında yeterli delil olduğuna hükmederek yargılanmasına karar verdiği Kardinal Pell'in, Melbourne Asli Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması yapıldı.

Mahkemenin nasıl devam edeceğinin belirlendiği ilk duruşmada, Pell'in avukatları ve savcılar, isnat edilen suçlamalar arasında 20 yıllık bir zaman farkının bulunmasından dolayı yargılamanın iki farklı dava halinde görülmesinde anlaştı.

George Pell hakkındaki ilk davanın, Melbourne Başpiskoposu olduğu 1990'larda Melbourne'deki St. Patrick Katedrali'nde çocuklara yönelik cinsel suç işlediği iddialarını içermesi bekleniyor.

Avustralya Kardinali hakkındaki ikinci davanın ise genç bir rahip olarak 1970'lerde görev yaptığı Ballarat ketindeki bir yüzme havuzunda yaşanan cinsel taciz iddialarından oluşacağı belirtildi.

Mahkemenin beşer hafta sürmesine karar verdiği her iki davada da farklı jüri üyeleri görev yapacak. Mahkeme, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek duruşmada söz konusu davaların tarihlerini belirleyecek.

Victoria Eyalet Polisinin hakkında hazırladığı iddialara mahkemede cevap vermeyi kabul eden Kardinal, Vatikan'dan Avustralya'ya gelerek geçen mart ayında başlayan ve 4 hafta süren Melbourne Sulh Mahkemesindeki ön duruşmalara katılmıştı.

Hakkında yöneltilen cinsel taciz suçlamalarını reddeden ve suçsuz olduğunu iddia eden 76 yaşındaki George Pell'in de hazır bulunduğu, 30'dan fazla şahidin dinlendiği ön duruşmalarda, Kardinal'in yargılanması için yeterli delil olduğuna hükmedilmişti.