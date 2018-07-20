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Kardashian sadece bunu yaparak, 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı

Kardashian sadece bunu yaparak, 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı

20 Temmuz 2018 Cuma 15:44
Kardashian sadece bunu yaparak, 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı

KARDASHİAN SADECE BUNU YAPARAK, 5 DAKİKADA 5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Kardashian, yeni çıkan parfümü için tek kuruş harcamadan reklam yaptı ve kasasına 5 dakikada 5 milyon dolar kattı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

TV yıldızı Kim Kardashian, yine dakikada bir milyon dolar kazandı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

37 yaşındaki üç çocuk annesi Kim Kardashian, kozmetik piyasasında da adından söz ettiriyor. Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu çılgın tanıtım kampanyası için niç para harcamayan Kardashian ve ekibi sosyal medyanın gücünü kullandı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Kimoji Vibes, Kimoji Cherry, Kimoji Peach adını taşıyan parfüm setinin tanıtımı için Kim Kardashian Instagram sayfasında bir kaç fotoğraf paylaştı. Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Ama sosyal medya üzerinden ilerletilen kampanya sadece bununla sınırlı kalmadı. Aralarında Drew Barrymore'un da bulunduğu bazı ünlüler parfüm şişeleriyle verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Bu şekilde tanıtımı yapılan parfüm serisinin satışları patladı. Kardashian da 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Aslında Kim Kardashian bu pazarlama yöntemini ilk kez kullanmıyor. Kardashian geçen yıl da aynı yöntemle kısacık bir zaman içinde 14 milyon dolar kazanmıştı.

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Kardashian Sadece Bunu Yaparak, 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

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