Kardashian sadece bunu yaparak, 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı

KARDASHİAN SADECE BUNU YAPARAK, 5 DAKİKADA 5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Kardashian, yeni çıkan parfümü için tek kuruş harcamadan reklam yaptı ve kasasına 5 dakikada 5 milyon dolar kattı.

TV yıldızı Kim Kardashian, yine dakikada bir milyon dolar kazandı.

37 yaşındaki üç çocuk annesi Kim Kardashian, kozmetik piyasasında da adından söz ettiriyor. Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı.

Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu çılgın tanıtım kampanyası için niç para harcamayan Kardashian ve ekibi sosyal medyanın gücünü kullandı.

Kimoji Vibes, Kimoji Cherry, Kimoji Peach adını taşıyan parfüm setinin tanıtımı için Kim Kardashian Instagram sayfasında bir kaç fotoğraf paylaştı. Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ama sosyal medya üzerinden ilerletilen kampanya sadece bununla sınırlı kalmadı. Aralarında Drew Barrymore'un da bulunduğu bazı ünlüler parfüm şişeleriyle verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

Bu şekilde tanıtımı yapılan parfüm serisinin satışları patladı. Kardashian da 5 dakikada 5 milyon dolar kazandı.

Aslında Kim Kardashian bu pazarlama yöntemini ilk kez kullanmıyor. Kardashian geçen yıl da aynı yöntemle kısacık bir zaman içinde 14 milyon dolar kazanmıştı.