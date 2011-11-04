Karayolları Dairesi'nden Yol Uyarısı

Gazimağusa–Karpaz Anayolunun, Yeni Mağusa Devlet Hastanesi ile İskele–Ercan ayrımı arası kesimi bugün bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bu anayolu kullanan sürücüler ile tali yollardan anayola katılacak sürücülerin, gidecekleri istikamete göre dönel kavşakları kullanarak yön

değiştireceklerine işaret edilerek, “Yapım çalışmaları devam eden konu yolda sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica

olunur” denildi.