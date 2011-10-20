Karaoğlanoğlu Cinayetinin Perde Arkası

Alayköylü 48 yaşındaki Esaf Tarım, boşanma aşamasında olduğu eşinin erkek arkadaşı Orhan Dural’ı gözünü kırpmadan vurarak öldürdü. Cinayetin ardından polise teslim olan Esaf Tarım, tutuklandı

NAMUSUMU TEMİZLEDİM” … Esaf Tarım, boşanma aşamasında olduğu eşi Lorena Tarım’ın erkek arkadaşı 33 yaşındaki Orhan Dural’ı öldürdü. Av tüfeği ile Dural’ı ağır yaralayan Tarım hemen polise

teslim oldu, “Namusumu temizledim” dedi. Dural ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi



“YARIM BIRAKTIĞIM İŞİ TAMAMLADIM”… Esaf Tarım’ın ayrılma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı Orhan Dural’ı daha önce de öldürmeye teşebbüs ettiği ancak başarısız olduğu ortaya çıktı. Tarım, polise verdiği ilk ifadede, “Yarım bıraktığım işi tamamladım” dedi



LORENA’YA KIYAMADI… Orhan Dural’ı gözünü kırpmadan vuran cinayet zanlısı Esaf Tarım, uğruna cinayet işlediği eşi Lorena Tarım’a kıyamadı. Orhan Dural’ın karın bölgesine tek el ateş edip vurarak ağır yaralayan Esaf Tarım, ayrı yaşadığı eşine zarar vermeden cinayet mahallinden ayrıldı



Duygu ALAN

Karaoğlanoğlu bölgesinde dün sabaha karşı filmlere konu olacak bir cinayet olayı yaşandı.

Alayköylü 48 yaşındaki Esaf Tarım, boşanma aşamasında olduğu eşi Lorena Tarım’ın erkek arkadaşı 33 yaşındaki Orhan Dural’ı kendisine ait av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.

Esaf Tarım, ayrı yaşadığı eşine zarar vermeden cinayet mahallinden ayrıldı ve Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek “namusumu temizledim” diyerek polise teslim oldu.

Esaf Tarım’ın ayrılma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı Orhan Dural’ı daha önce de öldürmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri Esaf Tarım’ın ifadesinin ardından cinayetin işlendiği eve ulaştı. Ağır yaralı olan Orhan Dural 112 Acil Servis ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Orhan Dural, olaydan tam 5 saat sonra aldığı silah darbesine dayamayarak ameliyat esnasında yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı Esaf Tarım, tutuklanarak aynı gün mahkemeye çıkarıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleriyle yargıç huzuruna çıkarılan cinayet zanlısı aleyhinde 2 gün tutukluluk kararı alındı.



Uyurken karnından vurdu

Esaf Tarım, Orhan Dural ile Lorena Tarım uyurken ucunu kestiği kendisine ait av tüfeği ile çiftin uyuduğu yatak odasına girdi. Eve sessizce giren Tarım, Orhan Dural’ın karın bölgesine tek el ateş edip vurarak Dural’ı ağır yaraladı. Esaf Tarım, ayrı yaşadığı eşine zarar vermeden cinayet mahallinden ayrıldı.



Vurdu ve polise teslim oldu

Cinayet zanlısı Esaf Tarım, Girne Polis Müdürlüğü’ne gidip “Namusumu temizledim” diyerek polise teslim oldu. Esaf Tarım’ın ayrılma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı Orhan Dural’ı daha önce de öldürmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.



Vurulduktan tam 5 saat sonra öldü

Kısa sürede cinayetin işlendiği eve ulaşan polis ekipleri, ağır yaralı olan Orhan Dural’ı 112 Acil Servis ambulansı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hemen ameliyata alınan Orhan Dural, saat 10.30’da almış olduğu silah darbesine dayanamayarak yaşamını yitirdi.



Kapının zorlanmaması büyük şüphe uyandırdı

Olay yeri inceleme ekipleri saatler süren inceleme sonucunda çiftin kaldığı evin kapısının zorlanmadığını tespit etti.

Cinayet zanlısının eve kolayca girmesi ne pencerelerde ne de kapıda zorlama olmaması büyük şüphe uyandırdı. Zanlıyı mahkemeye çıkaran polis, katil zanlısının eve nasıl girdiği ile ilgili açıklama yapmadı.



İki yıldır ilişkileri vardı

Cinayete kurban giden Orhan Dural’ın yakın çevresi Lorena Tarım ile Dural’ın iki yıldır ilişki yaşadıklarını anlattı. Orhan Dural’ın öldürüldüğü evi yaklaşık iki ay önce kiraladığı ve Lorena ile sık sık bu evde bir araya geldiği öğrenildi.



Ünlü bir futbolcuydu

Girne’de Ticaret Dairesi’nde devlet memuru olarak görev yapan Girneli Orhan Dural, Doğan Türk Birliği ile Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nde başarılı bir futbolcuydu.



Aynı gün mahkemeye çıkarıldı

“Taammüden adam öldürme”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma” suçlamalarıyla tutuklanan Esaf Tarım, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi huzurunda görüşülen duruşmada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Egemen Metay, tanık olarak Girne Polis Müdürlüğü’nde görev yapan müfettiş muavini Turgay Kırok’u dinletti. Mahkemede yeminli şehadet veren Turgay Kırok, 19 Ekim 2011 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye gelen Esaf Tarım’ın Karaoğlanoğlu bölgesinde Şehit Halil Aydemir Sokak’ta Hasan Zerman Apartmanı 6 numaralı evde kendisine ait av tüfeği ile boşanma aşamasında olduğu eşi Lorena Tarım’ın erkek arkadaşını vurduğunu söyleyip teslim olduğunu kaydetti.



Suçunu itiraf etti

Müfettiş muavini Turgay Kırok, polisin olay yerine ulaştığında Lorena Tarım ve Orhan Dural’ın halen olay yerinde olduğunu ve ağır yaralı olan Orhan Dural’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Kırok, Orhan Dural’ın ameliyat esnasında saat 10.30’da ateşli silah darbesine dayanamayarak yaşamanı yitirdiğini belirtti.

Müfettiş muavini Turgay Kırok, zanlı Esaf Tarım’ın verdiği gönüllü ifadede işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ve zanlının “Taammüden adam öldürme”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma” suçlarından methaldar olduğunu ifade etti.

Meseleyle ilgili tahkikatın henüz başladığını dile getiren Kırok, zanlının tahkikat amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Esaf Tarım yarın yine mahkemeye çıkacak

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada kararı okuyan Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, suçun ciddi bir suç olduğuna işaret ederek, tahkikatın henüz başladığını ve zanlının tahkikat amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



Mahkemede geniş güvenlik önlemi alındı

Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ve Adli Şube Ekipleri mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi aldı. CÖŞ Amiri Turgül Tongüsehan çok sayıda polis memuru ile olası bir taşkınlığa karşı mahkemede asayişi sağladı.