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Karadeniz'de petrol bulmak için 4 milyar dolar harcandı

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Karadeniz'de petrol arama çalışmaları devam ediyor...

Karadeniz'de petrol bulmak için 4 milyar dolar harcandı

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Karadeniz'de petrol arama çalışmaları devam ediyor...

01 Kasım 2011 Salı 09:18
Karadeniz'de petrol bulmak için 4 milyar dolar harcandı
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Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Karadeniz'de petrol arama çalışmaları devam ediyor.

Bu bölgede şimdiye kadar 4 milyar dolar harcanırken, son olarak Sürmene 1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında sona gelindi.

TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, sonuçların bir ay içerisinde netleşeceğini söyledi.İthal ettiği petrole geçen yıl 21 milyar dolar harcayan Türkiye, petrol arama çalışmalarına ağırlık veriyor. Karadeniz'de yapılan sondajlarda da kritik sürece girildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal 'petrol emareleri' buldukları Sürmene 1 kuyusunda çalışmaların bir ay içinde sonuçlanacağını açıkladı.

Uysal, "Son 1.000 metreyi kazıyoruz. Beklenen rezervi bulabilirsek yeni dönem başlayacak." dedi. Alınan bilgilere göre arama çalışmalarında 4 milyar dolar harcandı. 500 milyon dolarını TPAO, 3,5 milyar dolarını yabancı ortakları karşıladı. Zaman gazetesinin haberine göre; Uysal, Sürmene 1 kuyusunda 4 bin 800 metreye yakın sondaj yaptıklarını ifade etti. Uysal'ın verdiği bilgiye göre 4 bin 800 metrede alınan kayaç örneğinde petrole rastlandı.

Bu petrol Azeri Çıraklı sahasında üretilen petrol ile aynı özelliklere sahip. Ancak basınç sebebiyle sondaj çalışmalarına devam edilemedi. Çalışmaların sürmesi halinde, BP'nin Meksika Körfezi'nde yaşadığı çevre felaketiyle karşı karşıya kalınabilirdi. Genel Müdür Uysal, basınç problemini aşabilecek yeni bir adaptör yaptırdıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Adaptörü kuyu başına robotlarla monte ettik. Şimdi Exxon'un getirdiği Deep Water Champion gemisiyle 4 bin 800 metreyi delmeye başlıyoruz. Kuyuyu genişletip içine boru indireceğiz. Yeni borular 4 bin 800 metreye inecek. 1.000 metre daha kazacağız.

Türkiye'nin heyecanla bekleyeceği 1.000 metre olacak. Beklenen rezervi aşağıda bulabilirsek Türkiye için yeni dönem başlayacak." TPAO, Karadeniz'de arama çalışmaları çerçevesinde BP, Exxon-Mobil, Chevron ve Petrobras gibi dünya devi şirketlerle ortaklık yaptı. Arama çalışmalarında bugünkü değerle 4 milyar dolar harcama yapıldı. Bu rakamın 3,5 milyar dolarını yabancılar ödedi. Geri kalan kısım ise TPAO'ya ait.

Son Güncelleme: 01.11.2011 09:18
Anahtar Kelimeler:
PetrolSondajTürkiyeKaradeniz
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