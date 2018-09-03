"karadağ Bir An Önce Ab\'ye Girmeli"



BULGARİSTAN BAŞBAKANI BOYKO BORİSOV: "NATO ÜYELİĞİNİN ARDINDAN KARADAĞ BİR AN ÖNCE AB\'YE DE GİRMELİ. BU, HEM KARADAĞ\'A HEM DE TÜM BATI BALKANLAR\'A MUAZZAM FAYDALAR GETİRECEK"



Podgorica, 3 Eylül 18 : Bulgaristan Başbakanı BoykoBorisov, katılım müzakerelerini sürdüren Karadağ\'ın AB üyeliğine destek verdi.

Resmi ziyaret için Karadağ\'ın başkenti Podgorica\'da bulunan Borisov, mevkidaşıDuskoMarkovic ile bir araya geldi.

Borisov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Karadağ\'ın AB\'ye üyeliğini desteklediklerini vurguladı ve katılım müzakerelerindeki son iki faslın yıl sonuna kadar kapatılması için Karadağ\'ın çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Karadağ\'ın NATO\'ya üye olduğunu anımsatan Borisov, "NATO üyeliğinin ardından Karadağ bir an önce AB\'ye de girmeli. Bu, hem Karadağ\'a hem de tüm Batı Balkanlar\'a muazzam faydalar getirecek." ifadelerini kullandı.

Karadağ Başbakanı DuskoMarkovic de Borisov\'un Batı Balkanlar\'ın AB entegrasyonu sürecinde önemli katkısı olduğunu vurgulayarak, "Bölge ülkelerinin altyapı açısından bağlanması hikayesini başlattık. AB, Adriyatik-İyon Otoyolu inşasını destekleyecek. Bu, Borisov\'un çabasıyla gerçekleşti. Bu otoyol Karadağ\'a ve tüm bölgeye fayda getirecek." dedi.

Karadağ\'ın AB üyeliği yolunda ilerlediğini aktaran Markovic, NATO üyelik sürecinde olduğu gibi AB üyelik sürecinde de kendilerine sürekli destek olan Bulgaristan\'a teşekkür

(AA/ÖZ/ŞEB)

