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Karadağ ile Sırbistan AB yolunda yeni fasıllar açtı

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda katılım müzakereleri sürdüren iki Batı Balkan ülkesi Karadağ ile Sırbistan yeni fasıllar açtı.

Karadağ ile Sırbistan AB yolunda yeni fasıllar açtı

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda katılım müzakereleri sürdüren iki Batı Balkan ülkesi Karadağ ile Sırbistan yeni fasıllar açtı.

26 Haziran 2018 Salı 06:36
Karadağ ile Sırbistan AB yolunda yeni fasıllar açtı

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda katılım müzakereleri sürdüren iki Batı Balkan ülkesi Karadağ ile Sırbistan yeni fasıllar açtı.

Lüksemburg'da düzenlenen Hükümetler Arası Katılım Konferansı'nda, Karadağ "Ekonomik ve Parasal Politika" başlıklı 17 Nolu, Sırbistan ise "Mali ve Bütçesel Hükümler" başlıklı 33 Nolu ve "Balıkçılık" başlıklı 13 Nolu fasılları açtı.

Bölge ülkeleri arasında AB üyeliğine en yakın ülke olarak gösterilen Karadağ, bugün açılan fasılla toplam 33 fasıldan 31'ini açmış oldu. Öte yandan Sırbistan da bugün üyelik yolundaki 14'üncü faslını açtı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve Başmüzakereci Aleksandar Drjlevic'in de katıldığı toplantıda açılan faslın ülkenin kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olduğu ifade edildi.

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AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Karadağ'ın AB'ye katılım müzakerelerinde son derece iyi ilerlediğine işaret ederek, ülkenin ilerleyen dönemde adalet konusuna önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Jadranka Joksimovic ise ülkesinin AB üyelik sürecinde küçük ama değerli adımlar attığını, ilerledikleri yoldan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sırbistan'dan 2006'da ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008 yılında AB üyeliği için başvurdu. "Aday ülke" statüsünü 2010'da alan Karadağ, 2012'de katılım müzakerelerine resmen başladı.

Katılım müzakerelerine 2014'te başlayan Sırbistan ise AB üyeliğine en yakın ikinci bölge ülkesi olarak gösteriliyor.

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Son Güncelleme: 26.06.2018 10:09
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