Karadağ'daki Seçimin Nihai Sonuçları Açıklandı

Karadağ Devlet Seçim Komisyonunun (DIK) açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçimi nihai sonuçlarına göre, Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

DIK, Karadağ'da dün yapılan ve 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, daha önce altı dönem başbakanlık ve bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan Batı yanlısı Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçildi.

DIK'tan yapılan açıklamaya göre, Pozitif Karadağ Partisi Adayı Mladen Bojanic yüzde 33,4, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic yüzde 8,2, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic yüzde 2,8, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac yüzde 0,8, bağımsız aday Vasilije Milickovic ile Sırp Koalisyonu Adayı Dobrilo Dedeic ise yüzde 0,4'er oy aldı.

Açıklamada, 56 yaşındaki Djukanovic'in ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alması nedeniyle ikinci tura gidilmeyeceği, seçime katılım oranının da yüzde 63,9 olduğu ifade edildi.

DJUKANOVİC'İN SİYASİ GEÇMİŞİ KAZANMASINDA ETKİLİ OLDU

Bu arada, dün yapılan seçimi takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gözlemcileri de seçime ilişkin raporlarını kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Djukanovic'in seçimi ilk turda kazanmasında 27 yıllık siyasi geçmişinin etkili olduğu, DIK'ın da gerekli yasal süreci büyük oranda yerine getirdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, uluslararası gözlemcilerin bazı oy kullanma merkezlerinde "oy satın alma" ile ilgili birtakım usulsüzlükler bildirdikleri, adayların kampanyalarını özgür bir basın ortamında gerçekleştirdikleri de yer aldı.

Karadağ'ın mevcut cumhurbaşkanı Filip Vujanovic'in görev süresi 20 Mayıs'ta resmen sona erecek. Djukanovic, bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.