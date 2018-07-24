“Karadağ AB üyeliğine hazır“

Macaristan Başbakanı ViktorOrban, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli." dedi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki resmi temasları kapsamında Karadağlı mevkidaşıDuskoMarkovic ile bir araya gelen Orban, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Macaristan'ın Karadağ'ın AB üyeliğini desteklediğini söyledi.

Orban, Karadağ'ın AB için gerekli olduğunu belirterek, "Rahatlıkla Karadağ'ın AB üyeliğine hazır olduğunu söyleyebilirim. Üyelik yolunda siyasi veya ekonomik bir engelin olduğu düşüncesini desteklemiyorum. Mevcut siyasi irade, ülkenin yarın veya ertesi gün AB üyesi olması için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

Markovic de Karadağ ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu, iki ülkenin NATO ve AB üyeliği konusunda birbirlerini desteklediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine işaret eden Markovic, Macar yatırımcılara Karadağ'a yatırım yapma çağrısında bulundu.



"SINIRLARA TEL ÖRGÜ ÇEKMEYE GEREK YOK"

Sığınmacı krizine değinen Markovic, Karadağ'ın, 2015'te sığınmacı krizine yönelik bir plan yaptığını belirterek, "Bu şekilde olası risklerin önüne geçmiş olduk. Bu plan, Arnavutluk üzerinden yapılan yasa dışı geçişlerin artmasıyla tekrar gündeme geldi." diye konuştu.

Markovic, Karadağ'ın, sığınmacı sayısının artması durumunda sınırlarını koruyabileceğini, henüz Arnavutluk-Karadağ sınırına tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Macaristan'ın, Karadağ'a 25 kilometrelik sınır için tel örgü yardımında bulunduğunu ifade eden Markovic, "Karadağ'ın güvenliğini tehdit edebilecek bir durum söz konusu olursa bu yardımdan faydalanabiliriz. Şu an sınıra tel örgü çekmeyi gerektirecek bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

