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Karaçi'yi vuran sıcak hava İslamabad'a yayılıyor

Karaçi'de geçen hafta 70'e yakın kişinin ölümüne yol açan sıcak havanın 10 gün içinde İslamabad'da da etkili olması bekleniyor.

Karaçi'yi vuran sıcak hava İslamabad'a yayılıyor

Karaçi'de geçen hafta 70'e yakın kişinin ölümüne yol açan sıcak havanın 10 gün içinde İslamabad'da da etkili olması bekleniyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:32
Karaçi'yi vuran sıcak hava İslamabad'a yayılıyor

Karaçi'de geçen hafta 70'e yakın kişinin ölümüne yol açan sıcak havanın 10 gün içinde İslamabad'da da etkili olması bekleniyor.
Pakistan Tıbbi Bilimler Enstitüsünden (PIMS) yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin gelecek 10 gün içerisinde yükseleceği ve sıcak çarpması başta olmak üzere birçok sağlık sorununun yaşanabileceği bildirildi.
İslamabad'daki yaşlı, hasta, çocuk ve oruç tutanlara doğrudan güneşe maruz kalınacak saatlerde dışarıya çıkmama uyarısında bulunulan açıklamada, iftar ve sahurda bol su tüketilmesi çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, yüksek ateş, baş ağrısı, dudak kuruluğu ve kusma gibi semptomların sıcak çarpması belirtisi olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ailelere çok sıcak günlerde çocuklarını araçların içinde bırakıp alışverişe gitmemeleri uyarısında bulunuldu.
Karaçi'de geçen hafta 45 dereceye kadar yükselen sıcaklar, çoğu hasta ve yaşlı 70'e yakın Pakistanlının hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 17:13
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