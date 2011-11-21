Kara Altın Hüsranı

CİDDİ BİR POLİTİKA YOK

Geçtiğimiz yıl zeytin üretimindeki artışlarla yüzü gülen üreticiler,bu yıl hüsrana uğradı. Üretimde yaşanan dramatik düşüşler,geçimini bu sektörden sağlayanları ve değirmen işletmecilerini çok üzdü. Uluslararası zaytinyağı sektörü hızla gelişirken,Kuzey Kıbrıs'ta bu sektörün çok geride kaldığına dikkat çeken üreticiler,ciddi bir politika izlemeyen yetkililere tepki gösterdi..



ÜRETİM 30 TON GERİLEDİ



Karpaz ve Geçitkale'deki zeytinyağı fabrikalarının sahipleri,'bu yıl ağaçlarda yok denecek kadar az olduğunu' belirterek 'ancak üretenlere yetecek kadar bir hasat oldu ' diyor.



Karpaz bölgesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 ton olan zeytinyağı,rekoltesinin,bu yıl 30 tona düştüğüne dikkat çeken Karpaz Yağ Sanayii sahibiHüseyin Diner,'bu yıl zeytin üretimi çok zayıf'dedi.