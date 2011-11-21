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Kara Altın Hüsranı

Geçtiğimiz yıl zeytin üretimindeki artışlarla yüzü gülen üreticiler,bu yıl hüsrana uğradı

Kara Altın Hüsranı

Geçtiğimiz yıl zeytin üretimindeki artışlarla yüzü gülen üreticiler,bu yıl hüsrana uğradı

21 Kasım 2011 Pazartesi 09:39
Kara Altın Hüsranı
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CİDDİ BİR POLİTİKA YOK

Geçtiğimiz yıl zeytin üretimindeki artışlarla yüzü gülen üreticiler,bu yıl hüsrana uğradı. Üretimde yaşanan dramatik düşüşler,geçimini bu sektörden sağlayanları ve değirmen işletmecilerini çok üzdü. Uluslararası zaytinyağı sektörü hızla gelişirken,Kuzey Kıbrıs'ta bu sektörün çok geride kaldığına dikkat çeken üreticiler,ciddi bir politika izlemeyen yetkililere tepki gösterdi..

ÜRETİM 30 TON GERİLEDİ

Karpaz ve Geçitkale'deki zeytinyağı fabrikalarının sahipleri,'bu yıl ağaçlarda yok denecek kadar az olduğunubelirterek 'ancak üretenlere yetecek kadar bir hasat oldu ' diyor.

Karpaz bölgesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 ton olan zeytinyağı,rekoltesinin,bu yıl 30 tona düştüğüne dikkat çeken Karpaz Yağ Sanayii sahibiHüseyin Diner,'bu yıl zeytin üretimi çok zayıf'dedi.

Son Güncelleme: 21.11.2011 09:39
Anahtar Kelimeler:
ÜRETİMZeytinSektörHüsran
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